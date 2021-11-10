Быстров: «Выпил за три дня до матча «Спартака». Чуть не умер на поле»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, как употреблял алкоголь перед одним из матчей столичного клуба.

«Я за три дня до матча один раз выпил и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в матче участвовать, но тренер решил выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так!

Это матч был за «Спартак», при Лаудрупе, я приехал после травмы. Он сказал, что могу посидеть на скамейке, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл», – сказал Быстров.

Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009-й год.

Он готов возглавить столичный клуб.

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