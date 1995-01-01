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    Быстров: «Выпил за три дня до матча «Спартака». Чуть не умер на поле»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, как употреблял алкоголь перед одним из матчей столичного клуба.

    «Я за три дня до матча один раз выпил и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в матче участвовать, но тренер решил выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так!

    Это матч был за «Спартак», при Лаудрупе, я приехал после травмы. Он сказал, что могу посидеть на скамейке, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл», – сказал Быстров.

    • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009-й год.
    • Он готов возглавить столичный клуб.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2948

      Иван Петров 1986 29 минут назад

      Пить тоже уметь надо. А до тебя были игроки, которые и весь матч выдерживали.

      0
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      Рейтинг: +3464

      Черкизовский Кот 36 минут назад

      Микаэль, это Володька. Скажи, зачем ты меня выпускал на 15 минут?

      0
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      Рейтинг: -171

      СуперПАВ9 40 минут назад

      Жаль мог бы еще поиграть

      0
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      Рейтинг: +412

      jek718875 1 час назад

      В.БЫСТРОВ как при ЛАУДРУПЕ выпил, так по ходу до сих пор остановится не может

      0
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      Рейтинг: +91036

      zigbert 1 час назад

      Старые игроки рассказывали что не считалось зазорным пропустить перед матчем кружечку другую пивка. А тут за три дня не смог восстановиться.
      Слабый пошел народ.

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      Рейтинг: +113

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Это враньё. У миня братишка накуреный играит и бегаит паполю быстрее всех! А если 3 дня назат выпил то ужэ ничо ни асталась точна в арганизми. Па ходу он пирид игрой прям засадил

      0
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      Рейтинг: +6357

      Томик 1 час назад

      Я так и знал, Вова, что ты выпил. Выдыхай уже. Пора бы и отойти.

      0
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      Рейтинг: +22548

      vladimir-7 2 часа назад

      Быстров видимо, накануне, не выпил, а нажрался как следует, что
      за три дня не отошел. Слабак.

      2
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      Рейтинг: +103

      v.v.navashinsky > vladimir-7 1 час назад

      Видимо он все три дня до матча бухал,а на матч вышел с бодуна.

      1
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      Рейтинг: +22548

      vladimir-7 > v.v.navashinsky 44 минуты назад

      Возможно и так.

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