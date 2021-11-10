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  • Быстров: «Выпил за три дня до матча «Спартака». Чуть не умер на поле»

Быстров: «Выпил за три дня до матча «Спартака». Чуть не умер на поле»

10 ноября 2021, 14:31
18

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, как употреблял алкоголь перед одним из матчей столичного клуба.

«Я за три дня до матча один раз выпил и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в матче участвовать, но тренер решил выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так!

Это матч был за «Спартак», при Лаудрупе, я приехал после травмы. Он сказал, что могу посидеть на скамейке, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл», – сказал Быстров.

  • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009-й год.
  • Он готов возглавить столичный клуб.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (18)
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vladimir-7
1636544623
Быстров видимо, накануне, не выпил, а нажрался как следует, что за три дня не отошел. Слабак.
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Томик
1636544969
Я так и знал, Вова, что ты выпил. Выдыхай уже. Пора бы и отойти.
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zigbert
1636547607
Старые игроки рассказывали что не считалось зазорным пропустить перед матчем кружечку другую пивка. А тут за три дня не смог восстановиться. Слабый пошел народ.
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jek718875
1636547775
В.БЫСТРОВ как при ЛАУДРУПЕ выпил, так по ходу до сих пор остановится не может
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Черкизовский Кот
1636549941
Микаэль, это Володька. Скажи, зачем ты меня выпускал на 15 минут?
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Иван Петров 1986
1636550400
Пить тоже уметь надо. А до тебя были игроки, которые и весь матч выдерживали.
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Garrincha58
1636557926
кишка тонка и пить не умеет и играть тоже не умел как следует, а когда пришёл Халк Быстров сразу поднял лапки к верху....слабак
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Roma56
1636560216
Это ж какой бодяги надо было выпить и в каком объеме?
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Hektor 84
1636561871
Слабачок Володька! А еще Спартак подавай, в тренеры набивается))) утырок. За три дня должно было выветриться.
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фанат джигурды
1636564851
Слабак!!! Я за день до заводского футбольного турнира встретил товарища с бывшей работы. Взяли одного зубрика, потом взяли второго зубрика, потом маленького зубрика. А на следующий день я стал лучшим вратарём турнира (мы заняли 3-е место из 11). Пота, правда, много пришлось пролить ради этого)))
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