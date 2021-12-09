Тухель: «Техника и скорость у «Зенита» на хорошем уровне»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отозвался об игре «Зенита» после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Россияне спасли ничью на 90+4 минуте – 3:3.
– Вас удивило, что «Зенит» играл так атакующе?
– Нет, я ожидал именно этого. Если давать им пространство, конечно, они подлавливают на контратаках. Если мы ошибаемся в центре – то же самое.
Техника и скорость у них на хорошем уровне. Если после таких 15 минут вы думаете, что и дальше все будет хорошо – вас накажут.
- «Челси» из-за потери очков в России финишировал в группе 2-м.
- На «Газпром Арене» «Челси» пропустил больше голов, чем за все предыдущие матчи сезона Лиги чемпионов.
- «Зенит» выступит в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Sports.ru