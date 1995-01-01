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    Тухель: «Техника и скорость у «Зенита» на хорошем уровне»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель отозвался об игре «Зенита» после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Россияне спасли ничью на 90+4 минуте – 3:3.

    – Вас удивило, что «Зенит» играл так атакующе?

    – Нет, я ожидал именно этого. Если давать им пространство, конечно, они подлавливают на контратаках. Если мы ошибаемся в центре – то же самое.

    Техника и скорость у них на хорошем уровне. Если после таких 15 минут вы думаете, что и дальше все будет хорошо – вас накажут.

    • «Челси» из-за потери очков в России финишировал в группе 2-м.
    • На «Газпром Арене» «Челси» пропустил больше голов, чем за все предыдущие матчи сезона Лиги чемпионов.
    • «Зенит» выступит в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4112

      FENIX-SL 15 минут назад

      ага
      лучше расскажите на каких условиях подарили Зениту ничью
      даже скучный Челси играл как тухлое дерьмо совсем..неужели холод всему виной
      в Лондоне уже тоже зима

      0
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      Рейтинг: +2184

      Бриг 39 минут назад

      Браво Зенит!

      1
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      Рейтинг: +14878

      paracetamol 44 минуты назад

      Техника - техникой, а реализация - реализацией!

      0
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