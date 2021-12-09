Тухель: «Техника и скорость у «Зенита» на хорошем уровне»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отозвался об игре «Зенита» после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Россияне спасли ничью на 90+4 минуте – 3:3.

– Вас удивило, что «Зенит» играл так атакующе?

– Нет, я ожидал именно этого. Если давать им пространство, конечно, они подлавливают на контратаках. Если мы ошибаемся в центре – то же самое.

Техника и скорость у них на хорошем уровне. Если после таких 15 минут вы думаете, что и дальше все будет хорошо – вас накажут.