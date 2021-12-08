Журналист Романо: Тедеско согласился возглавить «Лейпциг»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов возглавить «Лейпциг».

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к достижению соглашения. 36-летний немец готов подписать контракт с «Лейпцигом», осталось согласовать незначительные детали.

Сообщалось, что Тедеско подпишет контракт с «Лейпцигом» до 2024 года.