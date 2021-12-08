Журналист Романо: Тедеско согласился возглавить «Лейпциг»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов возглавить «Лейпциг».
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к достижению соглашения. 36-летний немец готов подписать контракт с «Лейпцигом», осталось согласовать незначительные детали.
Сообщалось, что Тедеско подпишет контракт с «Лейпцигом» до 2024 года.
- Тедеско покинул «Спартак» летом и с тех пор оставался без работы.
- «Лейпциг» идет 11-м в Бундеслиге.
- Команда вышла в плей-офф Лиги Европы.
Источник: твиттер Фабрицио Романо