Bild: Тедеско в ближайшее время возглавит «Лейпциг»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вернется к работе.

По информации Bild, 36-летний немец в ближайшее время возглавит «Лейпциг» вместо Джесса Марша, который покинул команду в воскресенье. Эту информацию также подтверждает Sky Sport Germany.

Тедеско может дебютировать на посту главного тренера «Лейпцига» в матче «Борусиией» из Менхенгладбаха, который состоится в субботу, 11 декабря.