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    Bild: Тедеско в ближайшее время возглавит «Лейпциг»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вернется к работе.

    По информации Bild, 36-летний немец в ближайшее время возглавит «Лейпциг» вместо Джесса Марша, который покинул команду в воскресенье. Эту информацию также подтверждает Sky Sport Germany.

    Тедеско может дебютировать на посту главного тренера «Лейпцига» в матче «Борусиией» из Менхенгладбаха, который состоится в субботу, 11 сентября.

    • Тедеско покинул «Спартак» летом и с тех пора оставался без работы
    • «Лейпциг» идет 11-м в Бундеслиге.
    • Команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии9
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      Рейтинг: +23245

      vladimir-7 6 минут назад

      Тедеско готов тренировать только сильные команды, играющие на
      первых ролях в чемпионатах, поэтому он и сбежал от спартака, иначе
      потерял бы свой авторитет, заработанный ранее в других ведущих европейских клубах.

      0
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      Рейтинг: +91913

      zigbert 9 минут назад

      Было бы интересно увидеть его работу в Лейпциге.

      0
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      Рейтинг: +151

      СуперПАВ9 13 минут назад

      Ну повезло Телеско, если честно желаю ему удачи

      0
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      Рейтинг: +6602

      Антибиотик 20 минут назад

      Жаль Лейпциг, если так.

      2
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      Рейтинг: +151

      СуперПАВ9 > Антибиотик 12 минут назад

      Посмотрим как себя проявит

      0
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      Рейтинг: +151

      СуперПАВ9 > Антибиотик 12 минут назад

      Джеси Маршь оставлял желать лучшего

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      Рейтинг: +606

      99-й 27 минут назад

      11 сентября какого года?

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      Рейтинг: +1695

      VGreen > 99-й 11 минут назад

      ))

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      Рейтинг: +3971

      neim > 99-й 6 минут назад

      Видать "новость"-то с бородой, как старый анекдот. Откуда они их только достают, из каких штанин ?

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