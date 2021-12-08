Bild: Тедеско в ближайшее время возглавит «Лейпциг»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вернется к работе.
По информации Bild, 36-летний немец в ближайшее время возглавит «Лейпциг» вместо Джесса Марша, который покинул команду в воскресенье. Эту информацию также подтверждает Sky Sport Germany.
Тедеско может дебютировать на посту главного тренера «Лейпцига» в матче «Борусиией» из Менхенгладбаха, который состоится в субботу, 11 декабря.
- Тедеско покинул «Спартак» летом и с тех пор оставался без работы
- «Лейпциг» идет 11-м в Бундеслиге.
- Команда вышла в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Bild