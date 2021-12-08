Анчелотти: «У «Реала» есть все для победы в Примере и Лиге чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 15 очков в группе и занял первое место.

«Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей.

У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за это в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, – будет серьезная борьба.

Наша команда – не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе», – сказал Анчелотти.