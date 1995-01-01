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    Анчелотти: «У «Реала» есть все для победы в Примере и Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 15 очков в группе и занял первое место.

    «Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей.

    У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за это в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, – будет серьезная борьба.

    Наша команда – не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе», – сказал Анчелотти.

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    Источник: УЕФА

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