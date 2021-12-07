АПЛ. «Эвертон» обыграл «Арсенал», забив победный гол на 92-й минуте

В 15-м туре чемпионата Англии «Эвертон» дома переиграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Гости вышли вперед в конце первого тайма усилиями Мартина Эдегора, однако после перерыва хозяева ответили двумя голами – отличились Ришарлисон и Демарай Грей.

«Эвертон» прервал серию без побед в чемпионате, которая длилась восемь матчей, и поднялся с 16-го на 12-е место в таблице.

«Арсенал» остался на седьмой строчке в АПЛ.

Англия. АПЛ. 15-й тур

Эвертон – Арсенал – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдегор, 45+2; 1:1 – Ришарлисон, 79; 2:1 – Грей, 90+2.

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