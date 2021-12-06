Главные новости дня. «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным, «Локо» не будет выкупать Анджорина

Моуринью может возглавить «Эвертон»

«Ротор» объявил о назначении Куликова на пост главного тренера

«СЭ»: «Локомотив» не будет выкупать Анджорина у «Челси». Он вернется в Англию летом

La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

«СЭ»: «Спартак» проведет зимние сборы под руководством Ваноли в ОАЭ

Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки

Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы с «Ференцварошом»

Газизов: «С удовольствием пригласил бы Кокорина в «Уфу», но у нас нет таких возможностей»

«ПСЖ» может пригласить Зидана и Венгера

Суд взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей по договору на строительство «ВЭБ Арены»