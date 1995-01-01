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    La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из итальянского клуба.

    По информации La Nazione, «Фиорентина» рассматривает два варианта расставания с 30-летним россиянином: либо Кокорин отправится в аренду зимой, либо стороны договорятся о досрочном расторжении контракта.

    Клуб из Флоренции уже ищет игрока на замену Кокорину. Трансфер должен состояться в зимнее трансферное окно.

    • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

    Viola News: Кокорин зимой вернется в Россию или перейдет в клуб из ОАЭ

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    Источник: La Nazione

    Итальянское периодическое издание, основанное в 1859 году. Аудитория в твиттере - более 58 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6808

      серега кашин 9 минут назад

      в европе пассажиры не нужны

      0
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      Рейтинг: +6808

      серега кашин 9 минут назад

      легенда российского футбола скоро вернется на родину

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22300

      bset 22 минуты назад

      А шо такое? А чем не понравился?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2557

      nemolod 44 минуты назад

      Чтобы играть за границей,надо пахать и выкладываться,а если не в состоянии-то чемодан,вокзал...

      1
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      Рейтинг: +12050

      Cleaner 46 минут назад

      Кокорин получит всю причитающуюся ему по контракту сумму и рванет в Кофеманию!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      Roma56 48 минут назад

      Нормально так чувак в Италии отдохнул, футбик посмотрел, физкультурой позанимался, еще и денег получил. Красава, тоже так хочу

      2
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      Рейтинг: +112

      Azenkur 57 минут назад

      Не гоже так с легендой поступать, дайте парню доиграть (досидеть) до конца сезона, он только освоился, дайте время))

      3
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      Рейтинг: +199

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      не че в зените доиграет)))

      2
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      Рейтинг: +1739

      ПалкоВводецъ > ДЫРЯВЫЕ 26 минут назад

      Даров Филл. Как сам? Коров уже подоил? В срамтак вернут как попорченный в Тарасовке неликвид. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +199

      ДЫРЯВЫЕ > ПалкоВводецъ 8 минут назад

      Хай алл Степан!!! Каких коров? Что еще не выписали что ли?

      0
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 1 час назад

      Мучайтесь)

      1
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      Рейтинг: +2897

      Блямба 1 час назад

      Бинго!
      Лучшая игра Кокорина.

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