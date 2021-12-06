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  • La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

6 декабря 2021, 15:28
18

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из итальянского клуба.

По информации La Nazione, «Фиорентина» рассматривает два варианта расставания с 30-летним россиянином: либо Кокорин отправится в аренду зимой, либо стороны договорятся о досрочном расторжении контракта.

Клуб из Флоренции уже ищет игрока на замену Кокорину. Трансфер должен состояться в зимнее трансферное окно.

  • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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Источник: La Nazione

Итальянское периодическое издание, основанное в 1859 году. Аудитория в твиттере - более 58 тысяч подписчиков.

Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (18)
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заткнитемнерот
1638794440
Ну как так-то..? :(
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Блямба
1638794840
Бинго! Лучшая игра Кокорина.
Ответить
Azenkur
1638796625
Не гоже так с легендой поступать, дайте парню доиграть (досидеть) до конца сезона, он только освоился, дайте время))
Ответить
Roma56
1638797143
Нормально так чувак в Италии отдохнул, футбик посмотрел, физкультурой позанимался, еще и денег получил. Красава, тоже так хочу
Ответить
nemolod
1638797394
Чтобы играть за границей,надо пахать и выкладываться,а если не в состоянии-то чемодан,вокзал...
Ответить
серега кашин
1638799453
легенда российского футбола скоро вернется на родину
Ответить
серега кашин
1638799481
в европе пассажиры не нужны
Ответить
Hoahin
1638804487
Вся эта история с Фиорентиной на аферу какую-то похожа, и не понятно кто кого обманул
Ответить
inzek
1638834330
газизов ждет потирая руки)
Ответить
trudovik
1638878772
Саня молодец! Так им этим макаронникам! Проучил! перед отъездом на родину можно и стулом кого-нить пригреть, так на посошок.
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