La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из итальянского клуба.

По информации La Nazione, «Фиорентина» рассматривает два варианта расставания с 30-летним россиянином: либо Кокорин отправится в аренду зимой, либо стороны договорятся о досрочном расторжении контракта.

Клуб из Флоренции уже ищет игрока на замену Кокорину. Трансфер должен состояться в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.

Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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