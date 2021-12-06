La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из итальянского клуба.
По информации La Nazione, «Фиорентина» рассматривает два варианта расставания с 30-летним россиянином: либо Кокорин отправится в аренду зимой, либо стороны договорятся о досрочном расторжении контракта.
Клуб из Флоренции уже ищет игрока на замену Кокорину. Трансфер должен состояться в зимнее трансферное окно.
- В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.
Viola News: Кокорин зимой вернется в Россию или перейдет в клуб из ОАЭ
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Источник: La Nazione
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