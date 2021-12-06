Газизов: «С удовольствием пригласил бы Кокорина в «Уфу», но у нас нет таких возможностей»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Сейчас ходит много разговоров про уход Кокорина из «Фиорентины». Не исключен вариант, при котором он вернется в Россию. Вы лично готовы позвать его в «Уфу»?

— Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина.

— Думаете, не потянете его финансовые запросы?

— Конечно.

— Так они, наверное, снизились с учетом того, что он в последнее время практически не играет.

— Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе». Но...

— Не жалеете, что позвали его в «Спартак»? В «Сочи» то у него, вроде, все начинало получаться.

— У него и в «Зените» все было хорошо. И в «Сочи». И в «Динамо». Ну... так бывает. Что поделать. В его футбольных и человеческих качествах лично у меня сомнений нет.

— Бытует мнение, что его продажа в «Фиорентину» — афера века.

— Дураков нет. Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня.

В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.

Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой