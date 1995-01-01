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    Газизов: «С удовольствием пригласил бы Кокорина в «Уфу», но у нас нет таких возможностей»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    — Сейчас ходит много разговоров про уход Кокорина из «Фиорентины». Не исключен вариант, при котором он вернется в Россию. Вы лично готовы позвать его в «Уфу»?

    — Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина.

    — Думаете, не потянете его финансовые запросы?

    — Конечно.

    — Так они, наверное, снизились с учетом того, что он в последнее время практически не играет.

    — Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе». Но...

    — Не жалеете, что позвали его в «Спартак»? В «Сочи» то у него, вроде, все начинало получаться.

    — У него и в «Зените» все было хорошо. И в «Сочи». И в «Динамо». Ну... так бывает. Что поделать. В его футбольных и человеческих качествах лично у меня сомнений нет.

    — Бытует мнение, что его продажа в «Фиорентину» — афера века.

    — Дураков нет. Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня.

    • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12055

      Cleaner 1 минуту назад

      Газазов: - В его(Кокорина) футбольных и ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ качествах лично у меня сомнений нет...

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