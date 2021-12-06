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  • Газизов: «С удовольствием пригласил бы Кокорина в «Уфу», но у нас нет таких возможностей»

Газизов: «С удовольствием пригласил бы Кокорина в «Уфу», но у нас нет таких возможностей»

6 декабря 2021, 18:59
13

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Сейчас ходит много разговоров про уход Кокорина из «Фиорентины». Не исключен вариант, при котором он вернется в Россию. Вы лично готовы позвать его в «Уфу»?

— Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина.

— Думаете, не потянете его финансовые запросы?

— Конечно.

— Так они, наверное, снизились с учетом того, что он в последнее время практически не играет.

— Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе». Но...

— Не жалеете, что позвали его в «Спартак»? В «Сочи» то у него, вроде, все начинало получаться.

— У него и в «Зените» все было хорошо. И в «Сочи». И в «Динамо». Ну... так бывает. Что поделать. В его футбольных и человеческих качествах лично у меня сомнений нет.

— Бытует мнение, что его продажа в «Фиорентину» — афера века.

— Дураков нет. Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня.

  • В этом сезоне Кокорин провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

La Nazione: «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Уфа Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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ySS
1638808133
Чуть позже он и за уфимские деньги на лавке посидит)
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DOCTOR PENALTY
1638808550
Будет выходить на замену Агаларову, на 5-7 минут...
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serglider
1638810584
Сезон - два и как говорится: по Сеньки - шапка, Уфа будет как раз то самое место, где Кокорин и должен будет доигрывать))) А то и в ФНЛ)))
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BlackMurder
1638815889
Его на завод в Уфе можно пристроить
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vmonomah17
1638817710
Просто надо попросить всех игроков и администрацию уфы едемесячно по половинет зарплаты отдавать Кокорину. Ради такого игрока все должны согласиться))
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Plyash
1638824149
С удовольствием пригласил бы Газизова на Колыму,у нас есть такая возможность. Шамиль,приезжай,тебе понравится.
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Вомбат
1638828116
Знает он его уровень.. Нынешний Кокорин Уфе помог бы не больше, чем сейчас помогает Фиорентине. Вот такие спецы, как Газизов, руководят росфутболом. А мы удивляемся почему он так быстро деградирует
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Иван Петров 1986
1638859634
Да он теперь стоит по нормальному тысяч 50 рублей в месяц.
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Ziklop
1638868513
кокорин жадный и ленивый, не найдут ему клуба.
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Hektor 84
1638894325
Обменяй на раба Урунова
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