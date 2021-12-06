Фанаты ЦСКА: «Благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставили без внимания ситуацию с массовыми задержаниями»

Фанатское движение RBWorld сообщило об итогах встречи с руководством ЦСКА по ситуации с массовым задержанием болельщиков после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

«На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвященная событиям произошедшим 28 ноября во время и после матча ЦСКА – Зенит.

Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся – данные события не должны повторяться на нашем стадионе!

Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет открыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.

В настоящий момент ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Со своей стороны, благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем», – говорится в заявлении фанатов ЦСКА.