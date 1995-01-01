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    Фанаты ЦСКА: «Благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставили без внимания ситуацию с массовыми задержаниями»

    Фанатское движение RBWorld сообщило об итогах встречи с руководством ЦСКА по ситуации с массовым задержанием болельщиков после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвященная событиям произошедшим 28 ноября во время и после матча ЦСКА – Зенит.

    Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся – данные события не должны повторяться на нашем стадионе!

    Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет открыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.

    В настоящий момент ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Со своей стороны, благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем», – говорится в заявлении фанатов ЦСКА.

    • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
    • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

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    Источник: инстаграм RBWorld

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +745

      OOOVVV. 19 минут назад

      Правильно, невинным поможем, провокаторы пусть отвечают по закону.

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