Фанаты ЦСКА: «Благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставили без внимания ситуацию с массовыми задержаниями»

Фанатское движение RBWorld сообщило об итогах встречи с руководством ЦСКА по ситуации с массовым задержанием болельщиков после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».
«На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвященная событиям произошедшим 28 ноября во время и после матча ЦСКА – Зенит.
Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся – данные события не должны повторяться на нашем стадионе!
Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет открыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.
В настоящий момент ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Со своей стороны, благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем», – говорится в заявлении фанатов ЦСКА.
- Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
- После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
- Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.