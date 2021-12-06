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  • Фанаты ЦСКА: «Благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставили без внимания ситуацию с массовыми задержаниями»

Фанаты ЦСКА: «Благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставили без внимания ситуацию с массовыми задержаниями»

6 декабря 2021, 18:53
2

Фанатское движение RBWorld сообщило об итогах встречи с руководством ЦСКА по ситуации с массовым задержанием болельщиков после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

«На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвященная событиям произошедшим 28 ноября во время и после матча ЦСКА – Зенит.

Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся – данные события не должны повторяться на нашем стадионе!

Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет открыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.

В настоящий момент ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Со своей стороны, благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем», – говорится в заявлении фанатов ЦСКА.

  • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
  • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

Источник: инстаграм RBWorld
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (2)
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OOOVVV.
1638806507
Правильно, невинным поможем, провокаторы пусть отвечают по закону.
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CSKA471
1638820777
С неделю назад называли руководство предателями, страно так быстро обувь менять, зачем такие громкие заявления было делать
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