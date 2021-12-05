Джан: «Баварии» поставили дерьмовый пенальти. Для чего нужен VAR? Позор»

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Эмре Джан раскритиковал судейство матча 14-го тура РПЛ против «Баварии» (2:3). Баварцы решающий гол забили с пенальти.

«Исход матча решил дерьмовый пенальти. Подобное слишком часто случается в пользу «Баварии».

Для чего нужен VAR? Позор», – сказал Джан.

Матч в поле обслуживал Феликс Цвайер .

. «Бавария» укрепила лидерство в таблице.

«Бавария» 6-й раз подряд победила «Боруссию» в чемпионате.

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