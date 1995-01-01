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    Джан: «Баварии» поставили дерьмовый пенальти. Для чего нужен VAR? Позор»

    Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Эмре Джан раскритиковал судейство матча 14-го тура РПЛ против «Баварии» (2:3). Баварцы решающий гол забили с пенальти.

    «Исход матча решил дерьмовый пенальти. Подобное слишком часто случается в пользу «Баварии».

    Для чего нужен VAR? Позор», – сказал Джан.

    • Матч в поле обслуживал Феликс Цвайер.
    • «Бавария» укрепила лидерство в таблице.
    • «Бавария» 6-й раз подряд победила «Боруссию» в чемпионате.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Спартач80 1 час назад

      "Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Эмре Джан раскритиковал судейство матча 14-го тура РПЛ против «Баварии» (2:3). Баварцы решающий гол забили с пенальти."
      Давно Бавария с Боруссией в РПЛ переехали?...

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