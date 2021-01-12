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    Мюллер: «Могу понять разочарование и гнев «Боруссии» Д»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал оценку матча 14-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Дортмунда (3:2). Дортмундцы вели по ходу встречи.

    «Мы были лучше в первом тайме, чем во втором. Однако и во втором наша борьба и идея присутствовали. Сурово, что именно пенальти решил исход матча. Могу понять разочарование и гнев соперника», – сказал Мюллер.

    • «Бавария» укрепила лидерство в таблице.
    • Мюллер отметился голевым пасом.
    • «Бавария» 6-й раз подряд победила «Боруссию» в чемпионате.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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