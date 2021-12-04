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  • Соболев в первом тайме матча с «Ахматом» ассистировал и удалился

Соболев в первом тайме матча с «Ахматом» ассистировал и удалился

4 декабря 2021, 17:45
20

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». На 33-й минуте прямую красную карточку получил форвард москвичей Александр Соболев.

20 минутами ранее Соболев отметился голевой передачей.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
  • Желтую карточку на 40-й минуте получил тренер «Спартака» Руй Витория.
  • «Спартак», если победит, поднимется на 9-е место.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Соболев Александр
Комментарии (20)
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oyabun
1638629894
Судьям видимо дали установку что Спартаку недостаточно быть внизу таблицы, надо такими вот решениями доставить его до ФНЛ
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Беспонтий
1638629999
нырнул вперёд ногами ошибка при входе в воду
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ВасяК
1638630422
Честно слово, замучило,з.*****,не компетенция нашего судейского корпуса!!!
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gennadiy
1638630444
Соболева не жалко,клоун ещё тот...
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NewLife
1638630580
Уверен, что ВАР в аналогичном эпизоде с бомжом, скажем с Ракитским, удалил бы соперника. Соболь сразу после того, как отбил мяч, не успел опустить ногу, так как соперник своей ногой блокировал это. Такое судейское бл.ядство опускает укровень РПЛ все ниже и ниже.
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Garrincha58
1638633461
только что Спартак забил второй классно я ставил на победу красно-белых
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Иван Петров 1986
1638634864
Соболева ни за что удалили, он мяч отбил, а соперник сам на его ногу наскочил.
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житель СПб
1638638001
По ноге не топтался. Да, попал, неумышленно. Игровое. Желтая.
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Taps
1638642441
Тупой ублюдок ...
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portero
1638699903
Отправился фанов догонять, но без него результат получился...
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