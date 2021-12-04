Соболев в первом тайме матча с «Ахматом» ассистировал и удалился

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». На 33-й минуте прямую красную карточку получил форвард москвичей Александр Соболев.
20 минутами ранее Соболев отметился голевой передачей.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- Желтую карточку на 40-й минуте получил тренер «Спартака» Руй Витория.
- «Спартак», если победит, поднимется на 9-е место.
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Источник: Бомбардир.ру