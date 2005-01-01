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    «Эвертон» хочет подписать Азмуна

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Эвертоне».

    Английский клуб видит в иранце замену для Ришарлисона, который, вероятно, сменит команду летом 2022 года.

    На переход 26-летнего футболиста, возможно, повлияет тот факт, что владелец «Эвертона» Фарад Мошири является его соотечественником.

    • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: 90min

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 192 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15229

      Garrincha58 1 минуту назад

      пусть валит уже куда нибудь совсем стал бесполезным

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      Рейтинг: +832

      Lilipyt 1 минуту назад

      Вроде как бы все договорено с Лионом. Он уйдет зимой, а потом его на пол года возьмет в аренду Зенит.

      0
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      Рейтинг: +23155

      vladimir-7 19 минут назад

      Если ХОЧЕТ подписать Азмуна, пусть и подписывает его.

      0
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      Рейтинг: +115

      СуперПАВ9 53 минуты назад

      Зачем Азмуну переходить в эти клубы? Если и переходить то в ту команду которая играет в лиге чемпионов и которая претенлует на чемпионство

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      Рейтинг: +2241

      ALEX ML > СуперПАВ9 34 минуты назад

      И там просирать все

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      Рейтинг: +115

      СуперПАВ9 > ALEX ML 10 минут назад

      Азмун вполне хорошь

      0
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      Рейтинг: +152

      ДЫРЯВЫЕ 59 минут назад

      Опять байки Митяя)))
      А Дзюба отпустит свою любовницу Иранскую????

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