«Эвертон» хочет подписать Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Эвертоне».
Английский клуб видит в иранце замену для Ришарлисона, который, вероятно, сменит команду летом 2022 года.
На переход 26-летнего футболиста, возможно, повлияет тот факт, что владелец «Эвертона» Фарад Мошири является его соотечественником.
- В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
Источник: 90min
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