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«Эвертон» хочет подписать Азмуна

4 декабря 2021, 11:31
13

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Английский клуб видит в иранце замену для Ришарлисона, который, вероятно, сменит команду летом 2022 года.

На переход 26-летнего футболиста, возможно, повлияет тот факт, что владелец «Эвертона» Фарад Мошири является его соотечественником.

  • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Источник: 90min

Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 192 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Эвертон Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (13)
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vladimir-7
1638609514
Если ХОЧЕТ подписать Азмуна, пусть и подписывает его.
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Lilipyt
1638610570
Вроде как бы все договорено с Лионом. Он уйдет зимой, а потом его на пол года возьмет в аренду Зенит.
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Garrincha58
1638610622
пусть валит уже куда нибудь совсем стал бесполезным
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серега кашин
1638611651
если хочет играть на высочайшем уровне то уйдет в апл, а если у него деньги на первом месте то останется в зените
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DOCTOR PENALTY
1638614934
Вчера Лион, сегодня Эвертон, завтра... Акрон? )
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Снег
1638622939
Cкорее бы подписали: тогда газпрому с мячом уже не дружить - ВСЁ В РОССИЙСКОМ футболе станет на круги своя.
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житель СПб
1638634487
Продавать зимой! Однозначно!
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portero
1638665222
Ну только если к земели перейдет....
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