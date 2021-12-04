«Эвертон» хочет подписать Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Английский клуб видит в иранце замену для Ришарлисона, который, вероятно, сменит команду летом 2022 года.

На переход 26-летнего футболиста, возможно, повлияет тот факт, что владелец «Эвертона» Фарад Мошири является его соотечественником.