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    «Иди ***»: Ракицкий обматерил судью Матюнина во время матча с «Ростовом»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий послал арбитра Алексея Матюнина, который обслуживал игру 17-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Иди ***», – сказал футболист судье.

    Несмотря на использование нецензурной лексики в адрес рефери, украинец не понес никакого наказания.

    • «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 2:2.
    • Ракицкий получил желтую карточку во время матча.
    • Из-за перебора предупреждений он пропустит следующую встречу против «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии43
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      Рейтинг: +15229

      Garrincha58 4 минуты назад

      гол Комлюченко нельзя было засчитывать перед этим был фол на Венделе и тут же фол на Ракицком и вот после перерыва судейка решил отдать долг Зениту придумал пеналь и раздавал карточки за меньшие нарушения чем толчок Комлюченко вот такое у нас судейство а какой то болван из экспертов назвал его судейство европейского уровня ну что тут говорить какой футбол такое и судейство такие же и эксперты

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      Рейтинг: +21868

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Питерская тусовка от безнаказанности потеряла всякие рамки приличия, не говоря уже о совести. Хохлу Дзюбе можно вытворять всё что в тупую башку вбредёт, теперь и этому хохлу можно всё. Сезон закончится, начнут глумиться над Карпиным, не дадут нормально подготовиться к стыкам.

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      Рейтинг: +2822

      Derzkiy1 20 минут назад

      Молодец что обматерил, не было там игры рукой и как обычно гаспром тянут за уши

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      Рейтинг: +27229

      silver29 > Derzkiy1 15 минут назад

      у тебя когнитивный диссонанс ((( называешь метершинника молодцом и тут же про уши газпрома ? Не знаю кто там молодец, но судья просто обязан в такой ситуации со словами "иду" со всей дури врезать бутсами по бубенчикам предлагающего поход.

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      Рейтинг: +24834

      slavutiq70 22 минуты назад

      голубая кровь блин !!!

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      Рейтинг: +8667

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      Ну читать по губам все умеют , так что без мата в футбол не играют.
      Что судью хаять , ведь во втором тайме обложил штрафными Ростов.
      Под Ракицкого точку подбирал , одну лучше другой.

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      Рейтинг: +5796

      порт 27 минут назад

      Иди на три звезды? А где тут мат?

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      Рейтинг: +27229

      silver29 29 минут назад

      Даже если бы с ноги, в прыжке с разворотом в бубен судье засветил, этому хохлу бы ничего не было, он прыгает за сенит, спонсора судейского корпуса РПЛ.

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      Рейтинг: +2241

      ALEX ML 36 минут назад

      А куда КДК смотрит? На бабло?

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      Рейтинг: +1296

      Sancho010365 41 минуту назад

      Матч начал смотреть со второго тайма. Судья давал свистки в одну сторону ну показалось так мне, конечно Зенит давил. Любое прикосновение ростовчан к сопернику и тут же свисток. Логики никакой, но судейства я боялся, что счёт станет 3:2. Все были на нервах, вот Ракицкий и не выдержал, правду рубанул, молодец! Не всегда судейство помогает нашим грандам, а чаще и портит, потому что в Европе такого нет.

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      Рейтинг: +9700

      playsh 43 минуты назад

      Гладко было на бумаге,да забыли про овраги.
      За преднамеренное оскорбление судьи на поле в Советах можно было пожизненную дисквалификацию получить.В любом виде спорта.

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