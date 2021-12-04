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  • «Иди ***»: Ракицкий обматерил судью Матюнина во время матча с «Ростовом»

«Иди ***»: Ракицкий обматерил судью Матюнина во время матча с «Ростовом»

4 декабря 2021, 09:53
46

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий послал арбитра Алексея Матюнина, который обслуживал игру 17-го тура РПЛ против «Ростова».

«Иди ***», – сказал футболист судье.

Несмотря на использование нецензурной лексики в адрес рефери, украинец не понес никакого наказания.

  • «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 2:2.
  • Ракицкий получил желтую карточку во время матча.
  • Из-за перебора предупреждений он пропустит следующую встречу против «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Ракицкий Ярослав Матюнин Алексей
Комментарии (46)
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jek718875
1638603597
Мне понравилось как судил МАТЮНИН,ставлю жирную 5,если его отстранят,значит звонили из ГЯЗПРЁМА,если лысому РАКИТУ,дадут за мат жёлтую,значит РПЛ выздоравливает
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zra78
1638603997
И что если бы защитник любой другой команды, то дисквал на матчей пять, а этому сойдёт всё с...губ
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Dr.Metal
1638604429
Красную сразу и делов то. Попробуй так в европейских чемпионатах. Сразу удалят
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piligrim1986
1638605270
какие наказания, вы о чем?))
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серега кашин
1638605746
ну и посмотрим куда будет смотреть наше продажное кдк икакие меры будут приняты
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lipatov32
1638606153
Ахиревший лысый х.ен! Он мог и леща судье отвесить ещё в догонку. И нихрена ему бы не было! В Европе получил бы дисквалификацию матчей на 5, а у нас синит, особая команда!!! Стыдоба.
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jek718875
1638606358
МАТЮНИН первый судья в РПЛ,который не испугался ГАЗПРЁМА и отсудил по совести, БРАВО
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DOCTOR PENALTY
1638610306
Питерская тусовка от безнаказанности потеряла всякие рамки приличия, не говоря уже о совести. Хохлу Дзюбе можно вытворять всё что в тупую башку вбредёт, теперь и этому хохлу можно всё. Сезон закончится, начнут глумиться над Карпиным, не дадут нормально подготовиться к стыкам.
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Garrincha58
1638610355
гол Комлюченко нельзя было засчитывать перед этим был фол на Венделе и тут же фол на Ракицком и вот после перерыва судейка решил отдать долг Зениту придумал пеналь и раздавал карточки за меньшие нарушения чем толчок Комлюченко вот такое у нас судейство а какой то болван из экспертов назвал его судейство европейского уровня ну что тут говорить какой футбол такое и судейство такие же и эксперты
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oyabun
1638615117
Подобной безнаказанностью судья подписывает себе приговор, его совсем уважать перестанут.
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