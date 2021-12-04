«Иди ***»: Ракицкий обматерил судью Матюнина во время матча с «Ростовом»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий послал арбитра Алексея Матюнина, который обслуживал игру 17-го тура РПЛ против «Ростова».

«Иди ***», – сказал футболист судье.

Несмотря на использование нецензурной лексики в адрес рефери, украинец не понес никакого наказания.

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 2:2.

Ракицкий получил желтую карточку во время матча.

Из-за перебора предупреждений он пропустит следующую встречу против «Динамо».

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