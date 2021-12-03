Футболистка ЦСКА Коваленко – о Зареме: «Мужчины не могут воспринимать, что женщина разбирается в футболе. Отсюда предвзятость»

Футболистка ЦСКА и супруга полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Ксения Коваленко высказалась по проблеме женщин в футболе. Она согласна, что есть предвзятость.

– Как тебе появление Заремы Салиховой в «Спартаке»? Многие подвязывают скандалы вокруг нее с работой Смородской в «Локомотиве» и делают вывод, что женщина в футболе – катастрофа.

– Это очередной стереотип.

Во-первых, если ты профессионал своего дела, пол не важен. Во-вторых, я не считаю, что Зарема делает что-то плохое для «Спартака». Мне кажется, что она очень прямолинейная.

Просто мужчины не могут воспринимать, что женщина способна разбираться в футболе. Ищут какой-то подвох. Отсюда предвзятое отношение.

Зарема отошла, сказав: посмотрим на результат. Вы сами видите, какой результат теперь.

Тут вопрос времени, если в итоге она окажется права, то многим закроет рот. Вот и все.