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  • Футболистка ЦСКА Коваленко – о Зареме: «Мужчины не могут воспринимать, что женщина разбирается в футболе. Отсюда предвзятость»

Футболистка ЦСКА Коваленко – о Зареме: «Мужчины не могут воспринимать, что женщина разбирается в футболе. Отсюда предвзятость»

3 декабря 2021, 23:56
4

Футболистка ЦСКА и супруга полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Ксения Коваленко высказалась по проблеме женщин в футболе. Она согласна, что есть предвзятость.

– Как тебе появление Заремы Салиховой в «Спартаке»? Многие подвязывают скандалы вокруг нее с работой Смородской в «Локомотиве» и делают вывод, что женщина в футболе – катастрофа.

– Это очередной стереотип.

Во-первых, если ты профессионал своего дела, пол не важен. Во-вторых, я не считаю, что Зарема делает что-то плохое для «Спартака». Мне кажется, что она очень прямолинейная.

Просто мужчины не могут воспринимать, что женщина способна разбираться в футболе. Ищут какой-то подвох. Отсюда предвзятое отношение.

Зарема отошла, сказав: посмотрим на результат. Вы сами видите, какой результат теперь.

Тут вопрос времени, если в итоге она окажется права, то многим закроет рот. Вот и все.

  • Зарема Салихова – жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
  • Летом она создала телеграм-канал, но позже перестала его вести.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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Plyash
1638572200
"Искать женщину без изъянов может только мужчина без мозгов", как верно заметила незабвенная Фаина Раневская.
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Валерий2705
1638572339
Мужчины могут воспринять многое, но вот выбор тренера по гороскопу вряд ли) при чем тут профессионал своего дела? Тот кто кудахтает в соц сетях и устраивает срач вынося на всеобщее обозрение, не может считаться таковым. Она позорила клуб, за который болеет не мало народа, мужчина или женщина здесь не при чем.
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vladimir-7
1638599792
Д. Глушаков бросает последние средства, используя свою жену, для его возвращения в спартак.
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DOCTOR PENALTY
1638612246
Доля правды есть в словах Ксюшки Глушаковой. Мне вот кажется, что Зарема разбирается лучше Федуна. А вчера смотрел игру Зенит-Ростов по матч-премьер и там два мудака-комментатора такого наговорили, что лучше бы женщину послушать.)
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