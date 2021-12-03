Азмун: «Любой хочет прогрессировать, но я никогда не говорил, что не хочу оставаться в «Зените»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о возможном уходе из петербургского клуба.

— В прессе много слухов о вашем будущем и возможном уходе из «Зенита». Как относитесь к таким разговорам?

— Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь.

В текущем сезоне Азмун забил 9 мячей и сделал 4 ассиста в 19 играх.

Контракт «Зенита» с иранцем истекает летом 2022 года.

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