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    Азмун: «Любой хочет прогрессировать, но я никогда не говорил, что не хочу оставаться в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о возможном уходе из петербургского клуба.

    — В прессе много слухов о вашем будущем и возможном уходе из «Зенита». Как относитесь к таким разговорам?

    — Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь.

    • В текущем сезоне Азмун забил 9 мячей и сделал 4 ассиста в 19 играх.
    • Контракт «Зенита» с иранцем истекает летом 2022 года.

    Азмун: «Пока меня хотят видеть в «Зените», я готов делать свою работу»

    Азмун: «Выход в Лигу Европы – хороший результат для «Зенита»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Аден 4 минуты назад

      видимо подружка дЗюбла решила покинуть вонючий проект.

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