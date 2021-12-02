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  • Азмун: «Выход в Лигу Европы – хороший результат для «Зенита»

Азмун: «Выход в Лигу Европы – хороший результат для «Зенита»

2 декабря 2021, 23:19
10

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о выступлении своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22.

– Итоги лигочемпионской кампании «Зенита» можно подводить уже сейчас. Как вы их оцениваете?

– Конечно, две команды, которые сыграют в следующем раунде Лиги чемпионов, на сегодняшний день сильнее нас. Так что выход «Зенита» в Лигу Европы тоже хороший результат. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть в еврокубках лучше.

– Какой из матчей Лиги чемпионов этого сезона вы бы назвали самым качественным?

– Против таких команд, как «Ювентус» и «Челси», тяжело обороняться. Уровень их игроков очень высок, и в любом случае свой шанс они поймают. Мне сложно назвать матч, которым я абсолютно доволен.

– Чего ждать от «Зенита» в Лиге Европы весной? Насколько велики амбиции?

– Я очень хочу побед. Надеюсь, они случатся.

  • «Зенит» досрочно гарантировал себе 3-е место в группе.
  • Команда набрала 4 очка благодаря победе и ничьей с «Мальме».
  • Выше петербуржцев финишируют «Челси» и «Ювентус».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Азмун Сердар
Комментарии (10)
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Damir07
1638477364
Вы туда не выходили вас туда выкунили)))
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ySS
1638480007
Действительно, большой успех)
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VVM1964
1638481909
Ну наверное - да , учитывая прошлые годы ... А если посмотреть на состав группы , то и закономерный и скорее удовлетворительный , а не хороший .
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1638502866
Старая песня. Каждый год после жеребьёвки группового этапа ЛЧ - Зенит команда европейского уровня, нам по силам играть с любым соперником, цель - выход в плей-офф. Зимой - выход в лигу Европы – хороший результат для Зенита. Осенью - немного подвела удача, но вылет в 1/16 лиги Европы от такого серьёзного соперника как Гранада это тоже достойный результат. Летом (после очередного чемпионства в РПЛ) - Зенит выходит на качественно новый уровень и превращается в команду европейского класса, мы обязательно будем бороться за плей-офф ЛЧ в новом сезоне, а через 2-3 года и за победу в ней. Вот для этих целей мы купили Жопиньо, Отсосиньо и П*дриньо по 40 миллионов.
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jek718875
1638512583
А что скажет по этому поводу товарищ А.ЗЮБА?
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Hektor 84
1638728392
Скорее вылет в ЛЕ
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Bozigit
1638787365
Учитывая группу... да
Ответить
solovey-2020
1638866020
зенит-вы позор,с такой командой и ничего непоказываете
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solovey-2020
1638866055
зениту только с дворовыми командами играть
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