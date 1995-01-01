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    Азмун: «Выход в Лигу Европы – хороший результат для «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о выступлении своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22.

    – Итоги лигочемпионской кампании «Зенита» можно подводить уже сейчас. Как вы их оцениваете?

    – Конечно, две команды, которые сыграют в следующем раунде Лиги чемпионов, на сегодняшний день сильнее нас. Так что выход «Зенита» в Лигу Европы тоже хороший результат. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть в еврокубках лучше.

    – Какой из матчей Лиги чемпионов этого сезона вы бы назвали самым качественным?

    – Против таких команд, как «Ювентус» и «Челси», тяжело обороняться. Уровень их игроков очень высок, и в любом случае свой шанс они поймают. Мне сложно назвать матч, которым я абсолютно доволен.

    – Чего ждать от «Зенита» в Лиге Европы весной? Насколько велики амбиции?

    – Я очень хочу побед. Надеюсь, они случатся.

    • «Зенит» досрочно гарантировал себе 3-е место в группе.
    • Команда набрала 4 очка благодаря победе и ничьей с «Мальме».
    • Выше петербуржцев финишируют «Челси» и «Ювентус».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 23:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +527

      Damir07 5 минут назад

      Вы туда не выходили вас туда выкунили)))

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