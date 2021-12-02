Азмун: «Выход в Лигу Европы – хороший результат для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о выступлении своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22.

– Итоги лигочемпионской кампании «Зенита» можно подводить уже сейчас. Как вы их оцениваете?

– Конечно, две команды, которые сыграют в следующем раунде Лиги чемпионов, на сегодняшний день сильнее нас. Так что выход «Зенита» в Лигу Европы тоже хороший результат. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть в еврокубках лучше.

– Какой из матчей Лиги чемпионов этого сезона вы бы назвали самым качественным?

– Против таких команд, как «Ювентус» и «Челси», тяжело обороняться. Уровень их игроков очень высок, и в любом случае свой шанс они поймают. Мне сложно назвать матч, которым я абсолютно доволен.

– Чего ждать от «Зенита» в Лиге Европы весной? Насколько велики амбиции?

– Я очень хочу побед. Надеюсь, они случатся.