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    Азмун: «Пока меня хотят видеть в «Зените», я готов делать свою работу»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о клубе из Санкт-Петербурга.

    — Недавно вы прошли рубеж в 100 матчей за «Зенит». Что для вас значит эта цифра?

    — Я горд играть за «Зенит», тем более провести в его составе столько матчей. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба.

    У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор, пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу.

    • В текущем сезоне Азмун забил 9 мячей и сделал 4 ассиста в 19 играх.
    • Контракт «Зенита» с иранцем истекает летом 2022 года.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2430

      FRZZ 20 минут назад

      Оставайся в России тогда, зачем тебе ехать куда-то?

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