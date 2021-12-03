Азмун: «Пока меня хотят видеть в «Зените», я готов делать свою работу»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о клубе из Санкт-Петербурга.

— Недавно вы прошли рубеж в 100 матчей за «Зенит». Что для вас значит эта цифра?

— Я горд играть за «Зенит», тем более провести в его составе столько матчей. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба.

У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор, пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу.