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    Глава «Уфы» – о Соболеве: «У него выдающиеся актерские способности. Судья верит»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

    «Соболев сделал свою работу. Если есть прикосновение по лицу, нападающий должен изобразить адские страдания.

    Если у него выдающиеся актерские способности – судья в них верит. Если нет, судья дает желтую за симуляцию. У Соболева оказались выдающиеся актерские способности», – сказал Мурзагулов.

    • Соболев заработал пенальти в концовке матча «Уфа» – «Спартак» (1:1).
    • Он сам реализовал 11-метровый, позволив своей команде отыграться на 95-й минуте.

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    Источник: «Эхо Москвы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11673

      NewLife 28 минут назад

      А чего же не опротестовываете в ЭСК ?
      В воскресенье вы играете с Динамо, у которого следующая игра с немытыми. Судить вас с Динамо будет питерский прихвостень Безбородов, думаю не просто так поставленный судить Динамо, так как их матч с синитом может во многом определить чемпионство. Поэтому уверен вам даже не потребуются актерские качества, поскольку Безбородов будет сажать конкурентов бомжей на карточки, у него задача наверняка забанить сильных динамовских напов.

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