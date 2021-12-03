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  • Глава «Уфы» – о Соболеве: «У него выдающиеся актерские способности. Судья верит»

Глава «Уфы» – о Соболеве: «У него выдающиеся актерские способности. Судья верит»

3 декабря 2021, 00:20
8

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев сделал свою работу. Если есть прикосновение по лицу, нападающий должен изобразить адские страдания.

Если у него выдающиеся актерские способности – судья в них верит. Если нет, судья дает желтую за симуляцию. У Соболева оказались выдающиеся актерские способности», – сказал Мурзагулов.

  • Соболев заработал пенальти в концовке матча «Уфа» – «Спартак» (1:1).
  • Он сам реализовал 11-метровый, позволив своей команде отыграться на 95-й минуте.

Глава «Уфы»: «Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим»

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Соболев Александр
Комментарии (8)
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NewLife
1638482291
А чего же не опротестовываете в ЭСК ? В воскресенье вы играете с Динамо, у которого следующая игра с немытыми. Судить вас с Динамо будет питерский прихвостень Безбородов, думаю не просто так поставленный судить Динамо, так как их матч с синитом может во многом определить чемпионство. Поэтому уверен вам даже не потребуются актерские качества, поскольку Безбородов будет сажать конкурентов бомжей на карточки, у него задача наверняка забанить сильных динамовских напов.
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kliker
1638493983
Пенальти не за его лицо дали, а за ваш локоть. Отрубите себе руки уже!.. по локоть.
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lordmrv
1638528349
Офигеть, только заметил - Председатель совета директоров. у Уфы? Что, правда? Звучит как вице-президент колхоза.
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petlyra
1638536318
Абсолютно верно.
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алдан2014
1638537642
Что он несёт?? Игра продолжалась с минуту , может больше. Потом судье вар подсказал о нарушении. Саша не выпрашивал пенальти. Игра продолжалась,он не валялся изображая тяжелораненого. Что то руководство Уфы разочаровывает. Что не получилось подсунуть Урунова.?
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Hektor 84
1638728546
Моргузалов тот еще клоун как и башкир работорговец
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