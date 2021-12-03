Глава «Уфы» – о Соболеве: «У него выдающиеся актерские способности. Судья верит»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев сделал свою работу. Если есть прикосновение по лицу, нападающий должен изобразить адские страдания.

Если у него выдающиеся актерские способности – судья в них верит. Если нет, судья дает желтую за симуляцию. У Соболева оказались выдающиеся актерские способности», – сказал Мурзагулов.

Соболев заработал пенальти в концовке матча «Уфа» – «Спартак» (1:1).

Он сам реализовал 11-метровый, позволив своей команде отыграться на 95-й минуте.

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