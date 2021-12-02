Глава «Уфы» – о Соболеве: «У него выдающиеся актерские способности. Судья верит»

А чего же не опротестовываете в ЭСК ?
В воскресенье вы играете с Динамо, у которого следующая игра с немытыми. Судить вас с Динамо будет питерский прихвостень Безбородов, думаю не просто так поставленный судить Динамо, так как их матч с синитом может во многом определить чемпионство. Поэтому уверен вам даже не потребуются актерские качества, поскольку Безбородов будет сажать конкурентов бомжей на карточки, у него задача наверняка забанить сильных динамовских напов.
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.
«Соболев сделал свою работу. Если есть прикосновение по лицу, нападающий должен изобразить адские страдания.
Если у него выдающиеся актерские способности – судья в них верит. Если нет, судья дает желтую за симуляцию. У Соболева оказались выдающиеся актерские способности», – сказал Мурзагулов.
- Соболев заработал пенальти в концовке матча «Уфа» – «Спартак» (1:1).
- Он сам реализовал 11-метровый, позволив своей команде отыграться на 95-й минуте.
Глава «Уфы»: «Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим»