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  • Глава «Уфы»: «Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим»

Глава «Уфы»: «Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим»

2 декабря 2021, 22:28
2

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о финансовых проблемах клуба.

«Поверьте мне, буквально сегодня в очередной раз глава республики нашими проблемами занимался. Все будет хорошо. Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим, не беспокойтесь, пожалуйста.

Деталями происходящего до подписания соглашения я поделиться не могу, хотя очень хочу», – сказал Мурзагулов.

  • «Уфа» выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает 13-е место в таблице.
  • Отрыв от зоны прямого вылета – 2 очка.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (2)
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rash1959
1638511233
Жаль, таких сосателей бюджета надо просто расформировывать , навсегда.
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Bozigit
1638545795
Хотелось бы верить
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