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    Глава «Уфы»: «Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о финансовых проблемах клуба.

    «Поверьте мне, буквально сегодня в очередной раз глава республики нашими проблемами занимался. Все будет хорошо. Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим, не беспокойтесь, пожалуйста.

    Деталями происходящего до подписания соглашения я поделиться не могу, хотя очень хочу», – сказал Мурзагулов.

    • «Уфа» выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает 13-е место в таблице.
    • Отрыв от зоны прямого вылета – 2 очка.

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    Источник: «Эхо Москвы»

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