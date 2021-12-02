Глава «Уфы»: «Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о финансовых проблемах клуба.
«Поверьте мне, буквально сегодня в очередной раз глава республики нашими проблемами занимался. Все будет хорошо. Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим, не беспокойтесь, пожалуйста.
Деталями происходящего до подписания соглашения я поделиться не могу, хотя очень хочу», – сказал Мурзагулов.
- «Уфа» выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает 13-е место в таблице.
- Отрыв от зоны прямого вылета – 2 очка.
Источник: «Эхо Москвы»