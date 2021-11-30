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  • Агент Левандовски: «Месси – легенда, но «Золотой мяч» принадлежит Роберту»

Агент Левандовски: «Месси – легенда, но «Золотой мяч» принадлежит Роберту»

30 ноября 2021, 16:59
7

Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, считает несправедливым вручение «Золотого мяча»-2021 нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Поздравляю Месси, он отличный футболист и легенда. Но «Золотой мяч» 2021 года не принадлежит ему, не в этот раз. Награда принадлежит Левандовски.

Роберта не ограбили, но именно он заслужил. Неудивительно, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам голосования.

Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч», – сказал агент поляка.

  • Левандовски занял 2-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
  • Отставание от Месси – 33 балла.
  • Аргентинец выиграл 7-ю награду в карьере.

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Бавария ПСЖ Месси Лионель Левандовски Роберт
Комментарии (7)
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_MATRIX_
1638281623
То есть новость о том, что Франс Футбол признал Левандовского не относится к вручению Золотого Мяча? Тьфу ты...
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Enter2006
1638283478
Справедливости ради, стоит отметить, что Месси к сож не наскрёб в этом году на ЗМ, несмотря на все заслуги и уважение за всю его карьеру! Жаль, что политиканство и ханжество перетекли и в футбол. В своё время мы так потеряли Евровидение, теперь это не конкурс где выявляют действительно лучших певцов, а - политическая проститутка. Теперь ЗМ там же. ((
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кто там
1638285213
Хы. Так то оно так, гнома уже обмазали нормально, шо аж стыдно всем, да же его глорам(хотя есть и оч отбитые которые считают что шмесси залужил). А так забавно получается. Агент игрока который играет в лиге где чемпионство полностью обесценилось - разочарован что его клиенту не дали обесцененный ЗМ.)
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Sergey9999
1638286453
По справедливости за два последних сезона ЗМ надо было вручить Левандовскому
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LiveChelsea
1638288781
У Жоржиньо: ЛЧ, Суперкубок и Кубок Европы. У Левандовски: чемпион Германии и обладатель суперкубка, огромное количество голов в торой сезон подряд. Но лучший конечно же Месси с Кубком Америки...
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Maxi_7
1638289949
Это не правда... понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свои первые 2 золотых мяча... Честно говоря, когда из машины Алонсо и Окон вынесли эти 2 мяча - первая мысль, которая возникла у меня в голове: "Они оба для Роберта, как будет классно это увидеть своими глазами сейчас"... а потом я посмотрел на всю эту свору... на вертящегося, улыбающегося во все стороны мальчика в костюме из страз... и настроение сразу сошло на нет...
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BlackMurder
1638297157
В 2020 отменили зм, в 2021 кинули, свинством
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