Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Агент Левандовски: «Месси – легенда, но «Золотой мяч» принадлежит Роберту»

    Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, считает несправедливым вручение «Золотого мяча»-2021 нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

    «Поздравляю Месси, он отличный футболист и легенда. Но «Золотой мяч» 2021 года не принадлежит ему, не в этот раз. Награда принадлежит Левандовски.

    Роберта не ограбили, но именно он заслужил. Неудивительно, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам голосования.

    Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч», – сказал агент поляка.

    • Левандовски занял 2-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
    • Отставание от Месси – 33 балла.
    • Аргентинец выиграл 7-ю награду в карьере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bayern & Germany

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12041

      Литейный4 10 минут назад

      Позорное голосование. Поляк в этом году на голову был лучше и сильнее Меськи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      _MATRIX_ 24 минуты назад

      То есть новость о том, что Франс Футбол признал Левандовского не относится к вручению Золотого Мяча? Тьфу ты...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91686
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68267
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru