Агент Левандовски: «Месси – легенда, но «Золотой мяч» принадлежит Роберту»

Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, считает несправедливым вручение «Золотого мяча»-2021 нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Поздравляю Месси, он отличный футболист и легенда. Но «Золотой мяч» 2021 года не принадлежит ему, не в этот раз. Награда принадлежит Левандовски.

Роберта не ограбили, но именно он заслужил. Неудивительно, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам голосования.

Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч», – сказал агент поляка.