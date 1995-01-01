Агент Левандовски: «Месси – легенда, но «Золотой мяч» принадлежит Роберту»

Позорное голосование. Поляк в этом году на голову был лучше и сильнее Меськи.
Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, считает несправедливым вручение «Золотого мяча»-2021 нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Поздравляю Месси, он отличный футболист и легенда. Но «Золотой мяч» 2021 года не принадлежит ему, не в этот раз. Награда принадлежит Левандовски.
Роберта не ограбили, но именно он заслужил. Неудивительно, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам голосования.
Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч», – сказал агент поляка.
- Левандовски занял 2-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
- Отставание от Месси – 33 балла.
- Аргентинец выиграл 7-ю награду в карьере.