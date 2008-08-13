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    РПЛ. «Зенит» обыграл в гостях ЦСКА, забили Клаудиньо и Мостовой

    «Зенит» обыграл на выезде ЦСКА в центральном матче 16-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Клаудиньо и Андрей Мостовой.

    Петербуржцы набрали 36 очков и занимают первое место. ЦСКА идет шестым (24 очка).

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 0:2 – Мостовой, 90+4.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин (Бистрович, 83), Зайнутдинов, Дзагоев (Ахметов, 65), Эджуке (Чалов, 65), Заболотный.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Сантос (Оздоев, 89), Барриос, Кузяев (Круговой, 67), Клаудиньо (Ерохин, 74), Малком (Мостовой, 88), Азмун (Дзюба, 67).

    Предупреждения: Зайнутдинов, 20 – Азмун, 64.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии139
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      Рейтинг: +253

      Suvorov51 8 минут назад

      ВОТ СМОТРЮ ФУТБОЛ НАПОЛИ -ЛАЦИО И ДУМАЮ КАК РАЗВАЛЕНЫЙ СПАРТАК СМОГ ВЫИГРАТЬ НУ ЛАДНО ОДНУ ИГРУ .А ТО ВЕДЬ ДВЕ И РВАЛ НАПОЛИ КАК ХОТЕЛ. УЧИТЕСЬ БОМЖАТНИКИ

      0
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      Рейтинг: +2081

      Ziklop 9 минут назад

      ну никак этого клоуна не забанют

      1
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      Рейтинг: +5280

      Давид59 13 минут назад

      Ловрен всё сделал, чтобы ЦСКА сравнял счёт. Два раза "поборолся" с Заболотным. Два раза простили.

      0
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      Рейтинг: +1083

      tushkanlz 16 минут назад

      Неинтересно и скучно играя , "ЗЕНИТ" всё равно побеждает столичный клуб в гостях... ПИТЕР - с победой !! РПЛ - тоска... бесперспективная

      5
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      ...
      Рейтинг: +182

      v.v.navashinsky > tushkanlz 14 минут назад

      Поддерживаю.Результат на табло,сам матч полная скука.

      3
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      Рейтинг: +12671

      житель СПб 17 минут назад

      Подумать только: ЦСКА на одном уровне с Крыльями... (не хочу Крылья обидеть, и тем не менее).

      2
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      Рейтинг: +729

      OOOVVV. 17 минут назад

      Проиграли по делу, Заболотный, Мухин, Эджуке мазали, без забивного нападающего ЦСКА труба.

      0
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      Рейтинг: +12671

      житель СПб > OOOVVV. 15 минут назад

      Нужен нормальный нап - как раз типо Вагнера; и еще нужен настоящий опорник. И новый распасовщик - старый не тянет...

      2
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      Рейтинг: +21

      СучиДно 17 минут назад

      ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА


      Твоё лицо, когда тебе пришла жирная СМС-ка из ГазомСрёма

      Все матчи «Зенита» при судействе Сергея Карасёва:

      1) 13.08.2008, «Зенит» – «Терек» (Грозный) 3:1
      2) 02.08.2009, «Сатурн» (Раменское) – «Зенит» 2:2
      3) 13.09.2009, «Зенит» – «Ростов» (Ростов-на-Дону) 2:0
      4) 25.04.2010, «Зенит» – «Терек» (Грозный) 0:0
      5) 31.07.2010, «Зенит» – «Рубин» (Казань) 2:0
      6) 03.10.2010, «Спартак» (Нальчик) – «Зенит» 2:3
      7) 24.04.2011, «Зенит» – «Крылья Советов» (Самара) 3:0
      8) 18.09.2011, «Рубин» (Казань) – «Зенит» 2:3
      9) 11.03.2012, «Зенит» – «Кубань» (Краснодар) 1:1
      10) 14.07.2012, «Зенит» – «Рубин» (Казань) 0:2
      11) 22.09.2012, «Крылья Советов» (Самара) – «Зенит» 2:2
      12) 20.10.2012, «Зенит» – «Кубань» (Краснодар) 1:0
      13) 30.11.2012, «Спартак» (Москва) – «Зенит» 2:4
      14) 31.03.2013, «Терек» (Грозный) – «Зенит» 0:3
      15) 08.05.2013, «Зенит» – «Анжи» (Махачкала) 0:1
      16) 02.11.2013, «Зенит» – «Амкар» (Пермь) 1:1
      17) 24.03.2014, «Зенит» – «Крылья Советов» (Самара) 2:1
      18) 03.12.2014, «Рубин» (Казань) – «Зенит» 0:1
      19) 07.03.2015, «Зенит» – «Урал» (Свердловская область) 3:0
      20) 12.04.2015, «Зенит» – «Рубин» (Казань) 1:1
      21) 23.05.2015, «Амкар» (Пермь) – «Зенит» 1:0
      22) 21.11.2015, «Зенит» – «Урал» (Свердловская область) 3:0
      23) 05.03.2016, «Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» 0:0
      24) 24.04.2016, «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» 3:0
      25) 23.07.2016, ЦСКА (Москва) – «Зенит» 0:1
      26) 06.11.2016, «Терек» (Грозный) – «Зенит» 2:1
      27) 02.12.2017, «Зенит» – «Урал» (Екатеринбург) 2:1
      28) 04.11.2018, «Зенит» – «Ахмат» (Грозный) 1:0
      29) 20.04.2019, «Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» 2:3
      30) 28.07.2019, «Оренбург» (Оренбург) – «Зенит» 0:2
      31) 21.09.2019, «Зенит» – «Рубин» (Казань) 5:0
      32) 19.10.2019, «Зенит» – «Ростов» (Ростов-на-Дону) 6:1
      33) 05.07.2020, «Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» 2:4
      34) 22.07.2020, «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» 1:2
      35) 19.09.2020, «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» 1:1
      36) 21.11.2020, «Ахмат» (Грозный) – «Зенит» 2:2
      37) 16.12.2020, «Зенит» – «Спартак» (Москва) 3:1
      38) 08.03.2021, «Рубин» (Казань) – «Зенит» 2:1
      39) 02.05.2021, «Зенит» – «Локомотив» (Москва) 6:1
      40) 15.08.2021, «Локомотив» (Москва) – «Зенит» 1:1
      41) 29.10.2021, «Зенит» – «Динамо» (Москва) 4:1

      Весь выводок помойных псов в истерике сам себя судорожно лайкает ))))))))))))))))

      6
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      ...
      Рейтинг: +173

      Zenit40k > СучиДно 1 час назад

      Может потому что зенит сильнее всех этих команд?

      31
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26218

      пьяныйхоровод > СучиДно 1 час назад

      Слизь , харе тут свои картинки постить .

      24
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +550

      прабабушка краба > СучиДно 1 час назад

      ну и? 90% матчей с командами 2 половины таблицы

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11906

      Литейный4 > СучиДно 59 минут назад

      Сейчас этот лошок -слизь будет каждые 10 секунд обновлять комментарий. Пол ночи будет сидеть. Гыгыгы

      25
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +550

      прабабушка краба > Литейный4 54 минуты назад

      да, так и делает)))
      з.ы. не знал что можно обновлять комменты

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2902

      ААМ > СучиДно 51 минуту назад

      Ты просто тупой мудак. Играть над, ЦСКА, а тебе поменьше скулить

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      Сергей Каспийский > СучиДно 51 минуту назад

      к примеру, конкретно какие претензии по матчу ((02.05.2021))
      «Зенит» – «Локомотив» (Москва) 6:1
      ЧТО ТАМ НЕ ТАК???
      И сегодня, что тебе не понравилось???

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +505

      rattyboy > СучиДно 50 минут назад

      И ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +253

      Suvorov51 > пьяныйхоровод 50 минут назад

      гыгыгы хоровд по пьяни плетёт какую то х... и думает что он кто то

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +550

      прабабушка краба > Сергей Каспийский 49 минут назад

      его парень бросил, бесится)))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5879

      mamba9090909 > СучиДно 46 минут назад

      Имя у тебя подстать твоего интеллекта, СучиДно.))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11597

      NewLife > Zenit40k 44 минуты назад

      С таким судьей ? Конечно сильнее. Пора уже надевать золотую форму с портретом Карася.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      хряк СМ > NewLife 42 минуты назад

      Ты чтоли петушара простишь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      Мася_1989 > СучиДно 34 минуты назад

      Иии? Если Зенит реально обладает сильнейшим составом! Разуйте глаза? И проигрыши были... Ну и? Так у каждого клуба с верха таблицы можно найти удобного судью.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      ВАСЯ КАСКИН > СучиДно 32 минуты назад

      слыш пЁ сель скинь стату со свинками с любыми судьями

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      ВАСЯ КАСКИН > СучиДно 24 минуты назад

      ты снял для меня свое видео? спасибо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1019

      Zenit_Zenit > СучиДно 21 минуту назад

      Список славных побед.
      Сегодня еще одна.
      Парням респект. Коням - позор.
      Зенит - Чемпион!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1353

      Урия Гип 20 минут назад

      Дивеев хорошо сыграл, Дзюба тоже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2132

      andrej-lucevich 24 минуты назад

      Зенит с победой !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3705

      sobaka120982 25 минут назад

      Вообщем зенит в нашем чемпионате Царь.... болельщики этого клуба могут радоваться!!! Но не долго так как практика показывает что в Европе этот же зенит ни кто и звать ни как, зенит в Европе не может ничего и это уже приговор

      2
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      ...
      Рейтинг: +55

      ВАСЯ КАСКИН > sobaka120982 22 минуты назад

      а сочи ,локомотив,спартак? прям громом звучат их имина?

      1
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      ...
      Рейтинг: +55

      ВАСЯ КАСКИН > sobaka120982 18 минут назад

      друг ты пойми одно, наш чемпионат дно! кто бы не стал чемпионом или участником ек нихрена никому ни светит! тат как очень очень очень умные люди продвигают лимит лг в чемпионате, якобы для пользы сборной, которая с этим лимитом упала на самое дно и для нас сборные которые мы 10 лет назад даже не замечали стали нашими конкурентами

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