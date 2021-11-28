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РПЛ. «Зенит» обыграл в гостях ЦСКА, забили Клаудиньо и Мостовой

28 ноября 2021, 21:58
146

«Зенит» обыграл на выезде ЦСКА в центральном матче 16-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Клаудиньо и Андрей Мостовой.

Петербуржцы набрали 36 очков и занимают первое место. ЦСКА идет шестым (24 очка).

Россия. РПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 0:2 – Мостовой, 90+4.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин (Бистрович, 83), Зайнутдинов, Дзагоев (Ахметов, 65), Эджуке (Чалов, 65), Заболотный.

Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Сантос (Оздоев, 89), Барриос, Кузяев (Круговой, 67), Клаудиньо (Ерохин, 74), Малком (Мостовой, 88), Азмун (Дзюба, 67).

Предупреждения: Зайнутдинов, 20 – Азмун, 64.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Мостовой Андрей Клаудиньо
Комментарии (146)
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волчарик
1638126391
Нас конечно с победой,но конечно какое скучное говно.мальме топчик.
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neveldomha
1638126487
Даже не играя, Зенит выигрывает. Вот такой удивительный у нас чемпионат.
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BarStep
1638126633
Как секс по принуждению прям.. Безэмоционально и рутинно.. Это я про игру Зенита сегодняшнюю.. Ну а так по сути, армейцы нас сегодня простили..
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Вомбат
1638126855
Надо на государственном уровне спросить почему в росфутболе, где кривоногие обыгрывают безногих, кривоногие получают деньги как в топ-клубах Испании, а безногие как в топ-клубах Италии? Почему бюджеты клубов, которые по сути дела формируются благодаря государству, до сих пор не увязаны с уровнем футбола в этих самых клубах? Почему Россия мирится с ролью страны, которая развращает футболистов незаслуженными деньгами?
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portero
1638126980
Моменты были , но попадать в створ ворот надо... Грустно немного, Зенит играл с ленцой, печально что потом и захотят , а уже не смогут, привычка..
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tomas88
1638127452
Зенит побеждает спокойно на классе.
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хряк СМ
1638127490
Кусок гоана сайт блокирует опять, модератор спит. Надо уже график критических дней этой маньячки составить, блокировать быстрее.
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Из Твери Леха
1638127516
После Рубин-Динамо выключил на 20-ой минуте это болото. Футболом это не назовешь, чистейший онанизм.
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tushkanlz
1638129142
Неинтересно и скучно играя , "ЗЕНИТ" всё равно побеждает столичный клуб в гостях... ПИТЕР - с победой !! РПЛ - тоска... бесперспективная
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zigbert
1638172765
Хотелось увидеть от ЦСКА более инициативной игры но ожидания не оправдались. После игры в ЛЧ у Зенита явно не хватало свежести и Семак правильно построил игру команды. Армейцам надо было использовать это обстоятельство и играть в более скоростной футбол. Зенит ждал ошибки обороны ЦСКА и он ее дождался. Все защитники куда то убежали оставив одного Клаудиньо. У ЦСКА были моменты для взятия ворот но исполнительское мастерство игроков не позволило это сделать. Зенит с победой!
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