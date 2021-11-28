РПЛ. «Зенит» обыграл в гостях ЦСКА, забили Клаудиньо и Мостовой

«Зенит» обыграл на выезде ЦСКА в центральном матче 16-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Клаудиньо и Андрей Мостовой.

Петербуржцы набрали 36 очков и занимают первое место. ЦСКА идет шестым (24 очка).

Россия. РПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 0:2 – Мостовой, 90+4.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин (Бистрович, 83), Зайнутдинов, Дзагоев (Ахметов, 65), Эджуке (Чалов, 65), Заболотный.

Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Сантос (Оздоев, 89), Барриос, Кузяев (Круговой, 67), Клаудиньо (Ерохин, 74), Малком (Мостовой, 88), Азмун (Дзюба, 67).

Предупреждения: Зайнутдинов, 20 – Азмун, 64.

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