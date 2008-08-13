РПЛ. «Зенит» обыграл в гостях ЦСКА, забили Клаудиньо и Мостовой

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«Зенит» обыграл на выезде ЦСКА в центральном матче 16-го тура чемпионата России – 2:0. Голы забили Клаудиньо и Андрей Мостовой.
Петербуржцы набрали 36 очков и занимают первое место. ЦСКА идет шестым (24 очка).
Россия. РПЛ. 16-й тур
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 0:2 – Мостовой, 90+4.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин (Бистрович, 83), Зайнутдинов, Дзагоев (Ахметов, 65), Эджуке (Чалов, 65), Заболотный.
Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Сантос (Оздоев, 89), Барриос, Кузяев (Круговой, 67), Клаудиньо (Ерохин, 74), Малком (Мостовой, 88), Азмун (Дзюба, 67).
Предупреждения: Зайнутдинов, 20 – Азмун, 64.