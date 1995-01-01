Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Вчера, 25 ноября, в результате взрыва метана на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и 6 спасателей.

«Российская Премьер-лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура Тинькофф РПЛ будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии», – говорится в сообщении РПЛ.