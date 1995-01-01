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    Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная»

    Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

    Вчера, 25 ноября, в результате взрыва метана на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и 6 спасателей.

    «Российская Премьер-лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура Тинькофф РПЛ будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии», – говорится в сообщении РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5431

      Ганнибал Лектор 33 минуты назад

      Вроде и войны нет, но руководство страны делает всё, что возможно в борьбе со своим населением

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