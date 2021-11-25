Украинские клубы не сыграют в плей-офф Лиги Европы впервые с сезона-2007/08

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» досрочно заняли последние места в своих группах ЛЧ и потеряли шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Украинские команды не могут выйти в плей-офф ЛЧ с сезона-2017/18 – тогда это удалось «Шахтеру».

Украина также впервые с сезона-2007/08 не будет представлена в плей-офф Лиги Европы.

Из украинских клубов шансы на выход в евровесну сохраняет только «Заря» – команда идет на третьем месте в группе С Лиги конференций после четырех туров.

«Шахтер» и «Динамо» набрали 1 очко в 5 турах группового этапа ЛЧ.

Обе команды забили по одному голу в текущем розыгрыше турнира.

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