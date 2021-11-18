Футболисты «Нижнего Новгорода» посетили Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков и игроки команды сходили в Мариинский театр.

Это произошло накануне выездного матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», – говорится в публикации нижегородского клуба в твиттере.

«Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня.

Начало матча – в 19:00 мск.

Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.