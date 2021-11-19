Футболисты «Нижнего Новгорода» посетили Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков и игроки команды сходили в Мариинский театр.
Это произошло накануне выездного матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».
«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», – говорится в публикации нижегородского клуба в твиттере.
- «Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня.
- Начало матча – в 19:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.
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Источник: Официальный твиттер «Нижнего Новгорода»