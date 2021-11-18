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    Футболисты «Нижнего Новгорода» посетили Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков и игроки команды сходили в Мариинский театр.

    Это произошло накануне выездного матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», – говорится в публикации нижегородского клуба в твиттере.

    • «Зенит» примет «Нижний Новгород» сегодня.
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 14 туров, нижегородцы идут на 13-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Нижнего Новгорода»

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