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    Матч «Крылья Советов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память о Ковбе

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о действиях клуба в связи со смертью бывшего полузащитника команды Дениса Ковбы.

    «Крылья Советов» будут помогать семье Дениса (Ковбы) с похоронами. Чем сможем, тем поможем.

    Будет минута молчания перед следующим матчем. Связываемся сейчас с семьей», – сказал Андреев.

    • В 15-м туре РПЛ «Крылья» примут «Урал».
    • Игра состоится в субботу в 14:00 мск.
    • Ковбе было 42 года. Он болел коронавирусом.
    • Белорус выступал за «Крылья Советов» на протяжении 12 сезонов и провел 260 матчей.

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    Источник: Sport24

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