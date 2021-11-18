Матч «Крылья Советов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память о Ковбе

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о действиях клуба в связи со смертью бывшего полузащитника команды Дениса Ковбы.
«Крылья Советов» будут помогать семье Дениса (Ковбы) с похоронами. Чем сможем, тем поможем.
Будет минута молчания перед следующим матчем. Связываемся сейчас с семьей», – сказал Андреев.
- В 15-м туре РПЛ «Крылья» примут «Урал».
- Игра состоится в субботу в 14:00 мск.
- Ковбе было 42 года. Он болел коронавирусом.
- Белорус выступал за «Крылья Советов» на протяжении 12 сезонов и провел 260 матчей.
Источник: Sport24