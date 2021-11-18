Матч «Крылья Советов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память о Ковбе

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о действиях клуба в связи со смертью бывшего полузащитника команды Дениса Ковбы.

«Крылья Советов» будут помогать семье Дениса (Ковбы) с похоронами. Чем сможем, тем поможем.

Будет минута молчания перед следующим матчем. Связываемся сейчас с семьей», – сказал Андреев.