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  • Тихонов: «Я до Нового года отдыхаю, а потом буду активно искать тренерскую работу»

Тихонов: «Я до Нового года отдыхаю, а потом буду активно искать тренерскую работу»

15 ноября 2021, 19:23
6

Бывший главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о своих планах на будущее.

«Я пока что отдыхаю, до Нового года уж точно. Уже нахожусь в поисках работы тренера. После Нового года начну заниматься этим гораздо активнее.

Если из клуба российской Премьер-лиги будет предложение, обязательно рассмотрю его», – сказал 51-летний специалист.

  • «Астана» объявила об отставке Тихонова 5 ноября.
  • Россиянин возглавлял команду с октября 2020 года.
  • Под его руководством «Астана» стала бронзовым и серебряным призером чемпионата Казахстана.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тихонов Андрей
Комментарии (6)
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Persona_non_Grata
1636993832
А что , Андрюха , чем черт не шутит - Руй на ниточке держится , как раз зимой думаю место и освободится )))
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sochi-2013
1636999185
Галицкий, не спи. У Краснодара был лучший футбол, когда Тихонов там работал. Теперь то понятно, что не Кононов ее ставил.
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serglider
1637006150
Пусть тренирует молодых пацанов! Может будут переходить во взрослый футбол имея солидный запас, а то как не посмотришь ему уже 22-24 года, а он не знает и не понимает очевидных вещей... Блохин по мастерам играл в 16 лет!
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Форвард 79
1637049711
Но уж точно не хуже Витории будет
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Vitaga
1637065165
Тихонову сначала надо потренироваться на зайцах. пока не дорос до уровня РПЛ.
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zigbert
1637067742
Лучше начинать с низов. Вот где можно будет увидеть плоды своего творчества. Удачи Андрей!
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