Тихонов: «Я до Нового года отдыхаю, а потом буду активно искать тренерскую работу»

Бывший главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о своих планах на будущее.

«Я пока что отдыхаю, до Нового года уж точно. Уже нахожусь в поисках работы тренера. После Нового года начну заниматься этим гораздо активнее.

Если из клуба российской Премьер-лиги будет предложение, обязательно рассмотрю его», – сказал 51-летний специалист.