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    Тихонов: «Я до Нового года отдыхаю, а потом буду активно искать тренерскую работу»

    Бывший главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о своих планах на будущее.

    «Я пока что отдыхаю, до Нового года уж точно. Уже нахожусь в поисках работы тренера. После Нового года начну заниматься этим гораздо активнее.

    Если из клуба российской Премьер-лиги будет предложение, обязательно рассмотрю его», – сказал 51-летний специалист.

    • «Астана» объявила об отставке Тихонова 5 ноября.
    • Россиянин возглавлял команду с октября 2020 года.
    • Под его руководством «Астана» стала бронзовым и серебряным призером чемпионата Казахстана.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5566

      sochi-2013 6 минут назад

      Галицкий, не спи. У Краснодара был лучший футбол, когда Тихонов там работал. Теперь то понятно, что не Кононов ее ставил.

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      Рейтинг: +14270

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А что , Андрюха , чем черт не шутит - Руй на ниточке держится , как раз зимой думаю место и освободится )))

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