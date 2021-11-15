Тихонов: «Я до Нового года отдыхаю, а потом буду активно искать тренерскую работу»

Бывший главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о своих планах на будущее.
«Я пока что отдыхаю, до Нового года уж точно. Уже нахожусь в поисках работы тренера. После Нового года начну заниматься этим гораздо активнее.
Если из клуба российской Премьер-лиги будет предложение, обязательно рассмотрю его», – сказал 51-летний специалист.
- «Астана» объявила об отставке Тихонова 5 ноября.
- Россиянин возглавлял команду с октября 2020 года.
- Под его руководством «Астана» стала бронзовым и серебряным призером чемпионата Казахстана.
Источник: «Спорт-Экспресс»