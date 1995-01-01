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    Отбор ЧМ-2022. Сербия вырвала путевку в финальную стадию у Португалии на последних минутах

    Сборная Сербии одержала волевую победу над Португалией (2:1) на выезде в заключительном туре отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.

    Победный гол на 90-й минуте забил Александр Митрович.

    Португалия заняла второе место в группе А и сможет пробиться на ЧМ-2022 только через стыковые матчи.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 8-й тур

    Португалия – Сербия – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Саншеш, 2; 1:1 – Тадич, 33; 1:2 – Митрович, 90.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      lop935 10 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
      ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru
      (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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      Рейтинг: +92

      anomalist 13 минут назад

      А ведь началось всё, когда судья привёз сербам ничью весной, когда Роналду выбрасывал капитанскую повязку. Вот и аукнулось.

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      Рейтинг: +2674

      Красногорск_Фан 16 минут назад

      Ппц.)))) не могу представить чемпионат без Португалии. Надеюсь что они смогут сотворить чудо а стыках

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      Рейтинг: +3491

      Черкизовский Кот 16 минут назад

      Статистика такова, что после развала СССР и Югославии на ЧМ или ЧЕ через отбор проходит стабильно либо Россия, либо Сербия. ЧМ-2018 - не исключение: Россия туда не отбиралась.

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      Рейтинг: +22050

      bset 17 минут назад

      А наши даже в створ попасть не смогли) Позорище)

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      Рейтинг: +12785

      Hektor 84 27 минут назад

      Вот это сербы дали!!! Кто то бабла сорвал)

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      Рейтинг: +4126

      mopecekca 27 минут назад

      минус ставка...

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