Отбор ЧМ-2022. Сербия вырвала путевку в финальную стадию у Португалии на последних минутах

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Сборная Сербии одержала волевую победу над Португалией (2:1) на выезде в заключительном туре отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.
Победный гол на 90-й минуте забил Александр Митрович.
Португалия заняла второе место в группе А и сможет пробиться на ЧМ-2022 только через стыковые матчи.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 8-й тур
Португалия – Сербия – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Саншеш, 2; 1:1 – Тадич, 33; 1:2 – Митрович, 90.
Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022