Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Головин и Смолов пропустят 1-й раунд стыков ЧМ-2022 из-за перебора желтых карточек

    Сборная России уступила Хорватии (0:1) в отборочном этапе ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах.

    В 1-м раунде не смогут принять участие Александр Головин и Федор Смолов. Причина – дисквалификации из-за перебора желтых карточек.

    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Первая игра – 24 или 25 марта.
    • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:02
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11123

      Cleaner 42 минуты назад

      Не потеря. Игроков примерно такого уровня в России хватает. Смолову пора уходить из сборной. Не становиться Жирковым...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4728

      polt 1 час назад

      Головин две игры никакой, пусть отдыхает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1917

      CSKA471 > polt 1 час назад

      Он 2 игры никокой потому что Валера его нп в той пощиции использует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7111

      Старикан 1 час назад

      Во потеря-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47654

      MaxRnD 1 час назад

      Вообще не проблема и может даже на пользу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1321

      vmonomah17 1 час назад

      Оба в сборной погоды не делают. Может из без них будет лучше.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91165
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68135
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru