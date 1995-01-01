Головин и Смолов пропустят 1-й раунд стыков ЧМ-2022 из-за перебора желтых карточек

Сборная России уступила Хорватии (0:1) в отборочном этапе ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах.

В 1-м раунде не смогут принять участие Александр Головин и Федор Смолов. Причина – дисквалификации из-за перебора желтых карточек.