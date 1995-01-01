Головин и Смолов пропустят 1-й раунд стыков ЧМ-2022 из-за перебора желтых карточек

Не потеря. Игроков примерно такого уровня в России хватает. Смолову пора уходить из сборной. Не становиться Жирковым...
Сборная России уступила Хорватии (0:1) в отборочном этапе ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах.
В 1-м раунде не смогут принять участие Александр Головин и Федор Смолов. Причина – дисквалификации из-за перебора желтых карточек.
- Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
- Первая игра – 24 или 25 марта.
- Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.