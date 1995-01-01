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    The Times: «Манчестер Юнайтед» наращивает усилия по приглашению Зидана

    «Манчестер Юнайтед» желает, чтобы следующим главным тренером команды стал Зинедин Зидан. Англичане наращивают усилия по приглашению француза.

    «МЮ» надеется, что убедить Зидана принять клуб помогут Криштиану Роналду и Рафаэль Варан, с которыми он успешно работал в «Реале». Вместе они брали Лигу чемпионов.

    • Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без команды.
    • Другой кандидат на работу в «Манчестер Юнайтед» – Маурисио Почеттино.
    • Команда идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Times

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +35

      hoper 9 минут назад

      У МЮ сумашедший набор игроков.Всё что нужно - это толковый тренер

      1
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      Рейтинг: +8376

      САДЫЧОК 40 минут назад

      А , зачем он нужен ? Если , с Реалом не получилось в последние годы....то , что с МЮ - получится ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11097

      Cleaner 42 минуты назад

      Наращивает усилия? Расшифрую: ДЕНЬГИ собирают на приглашение ТАКОГО тренера!

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      Рейтинг: +35

      hoper > Cleaner 8 минут назад

      У МЮ никогда не было проблем с деньгами.Вон сколько леса по столямов накупили.Погба,МакГуайер,теперь Санчо, всех сразу и не вспомнишь

      0
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      Рейтинг: -129

      СуперПАВ9 55 минут назад

      Зидан физрук

      1
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      Рейтинг: +6187

      vladik12 > СуперПАВ9 43 минуты назад

      А физруки выигрывают три ЛЧ подряд?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11097

      Cleaner > vladik12 41 минуту назад

      У СуперПАВ9 все игроки и тренеры - недомерки недоделанные...

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