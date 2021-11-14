The Times: «Манчестер Юнайтед» наращивает усилия по приглашению Зидана

«Манчестер Юнайтед» желает, чтобы следующим главным тренером команды стал Зинедин Зидан. Англичане наращивают усилия по приглашению француза.
«МЮ» надеется, что убедить Зидана принять клуб помогут Криштиану Роналду и Рафаэль Варан, с которыми он успешно работал в «Реале». Вместе они брали Лигу чемпионов.
- Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без команды.
- Другой кандидат на работу в «Манчестер Юнайтед» – Маурисио Почеттино.
- Команда идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: The Times