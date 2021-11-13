Почеттино готов вернуться в АПЛ. В нем заинтересован «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино вскоре может оставить пост. Он готов к возвращению в АПЛ, пишет «Чемпионат» со ссылкой на английскую газету The Telegraph.

В аргентинце заинтересован «Манчестер Юнайтед», по-прежнему размышляющий об отставке Уле-Гуннара Сульшера.