Почеттино готов вернуться в АПЛ. В нем заинтересован «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино вскоре может оставить пост. Он готов к возвращению в АПЛ, пишет «Чемпионат» со ссылкой на английскую газету The Telegraph.
В аргентинце заинтересован «Манчестер Юнайтед», по-прежнему размышляющий об отставке Уле-Гуннара Сульшера.
- Другой претендент на место Сульшера – Ральф Рангник, глава спортивного департамента «Локомотива».
- Сульшер в последних 6 матчах АПЛ набрал меньше очков (4), чем набрали со своими командами уже уволенные Нуну (6) и Дани Фарке (5).
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 6-м.
Источник: «Чемпионат»