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    Почеттино готов вернуться в АПЛ. В нем заинтересован «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино вскоре может оставить пост. Он готов к возвращению в АПЛ, пишет «Чемпионат» со ссылкой на английскую газету The Telegraph.

    В аргентинце заинтересован «Манчестер Юнайтед», по-прежнему размышляющий об отставке Уле-Гуннара Сульшера.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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