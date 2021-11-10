The Sun: Рангник – фаворит на замену Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера под вопросом. Вскоре его могут уволить.
Главный фаворит руководства англичан на замену норвежцу – глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник.
- Сульшер в последних 6 матчах АПЛ набрал меньше очков (4), чем набрали со своими командами уже уволенные Нуну (6) и Дани Фарке (5).
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 6-м.
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
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Источник: The Sun