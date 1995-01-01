Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    The Sun: Рангник – фаворит на замену Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

    Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера под вопросом. Вскоре его могут уволить.

    Главный фаворит руководства англичан на замену норвежцу – глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник.

    • Сульшер в последних 6 матчах АПЛ набрал меньше очков (4), чем набрали со своими командами уже уволенные Нуну (6) и Дани Фарке (5).
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 6-м.
    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.

    «Они поступили не по-мужски». Крыховяк рассказал, как уличил Цорна и Рангника во лжи

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:07
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2364

      FRZZ 25 секунд назад

      Утка явная...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1949

      Блямба 23 минуты назад

      "..Вагончик тронется, перрон останется".?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Hoahin 31 минуту назад

      Рангика уже суют в любую свободную дырку, попахивает звиздежом. Да и в Локомотиве он уже дел наворотил под себя, глупо было бы уходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      jek718875 33 минуты назад

      Чем плохой СУЛЬШЕР? если игроки зажрались и не хотят играть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91035
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68097
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru