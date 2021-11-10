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  • The Sun: Рангник – фаворит на замену Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

The Sun: Рангник – фаворит на замену Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

10 ноября 2021, 11:07
9

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера под вопросом. Вскоре его могут уволить.

Главный фаворит руководства англичан на замену норвежцу – глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник.

  • Сульшер в последних 6 матчах АПЛ набрал меньше очков (4), чем набрали со своими командами уже уволенные Нуну (6) и Дани Фарке (5).
  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 6-м.
  • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Рангник Ральф Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (9)
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jek718875
1636532184
Чем плохой СУЛЬШЕР? если игроки зажрались и не хотят играть
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Hoahin
1636532275
Рангика уже суют в любую свободную дырку, попахивает звиздежом. Да и в Локомотиве он уже дел наворотил под себя, глупо было бы уходить.
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Блямба
1636532784
"..Вагончик тронется, перрон останется".?
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Dr.Metal
1636535151
Ой какой молодец Рангник. Продал топового поляка в Краснодар, хотел ещё полсостава распродать. А чего хорошего сделал?
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Soccerdealer63
1636535166
...глава спортивного департамента Локо? Что-то... как-то... робко. Брали бу уж сразу Мутко!)) Шутко юмору) Естественн, как и все, я наслышан об успешных и не очень футбольных экспериментах Рангника... Всё это, безусловно, крайне заманчиво и занимательно... Но, пардоньте, при чём здесь МЮ с его суперзвёздным составом??? До на этих козлах ...ПАХАТЬ НАДО! Уже сейчас и, как говорится, без разбега! Экспериментировать надо на молодых и толковых, которые ещё только формируются. А на конюшне "МЮ" сегодня и завтра можно и должно выигрывать все забеги безо всяких тактических новшеств! Найдите им АВТОРИТЕТНОГО "тренера"...желательно - из бывших суперзвёзд, игравших в АПЛ, а лучше в самом МЮ. ... Чтобы они тупо ПЕРЕД НИМ НЕ ВЫЁЖИВАЛИСЬ, А НАЧАЛИ ШЕВЕЛИТЬ БАТОНАМИ! Сульшеру явно не хватает "весу" в глазах нынешних красножопых... Он, конечно, был заметен во время своей футбольной карьеры... Но титула "лучшего в истории МЮ,выходившего на замену" явно маловато для того, чтобы какой-нить Погба проснулся. МЮ сегодня нужен этакий ...Патрик Вмйера... Который, если что, может и по роже дать)))
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Красногорск_Фан
1636539553
Желтая пресса. Странно даже что Рангник а не Кадыров. Мелковатая чушь
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vladimir-7
1636544221
Рангник через "The Sun" пытается оправдаться за проделки в Локо и набивает себе цену, никто и никуда его не рассматривает. Кому он нх нужен, за ним в Локомотиве нужен глаз да глаз, чтобы в топку паровоза, вовремя и правильно уголек подкидывал.
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Hektor 84
1636560315
Смешно читать этот бред!
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