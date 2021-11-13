Директор «Рубина» – об интересе «Милана» к Хвиче: «Вы, журналисты, ему голову взорвали – человек два месяца в футбол не играл»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отказался комментировать информацию о желании «Милана» заполучить полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«Вы знаете, больше ничего по этому футболисту мы комментировать не будем. До того момента, когда что-то произойдет.

Вы все, журналисты, звоните, ему голову взорвали – в итоге человек два месяца в футбол не играл», – сказал Яровинский.