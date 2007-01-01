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    Директор «Рубина» – об интересе «Милана» к Хвиче: «Вы, журналисты, ему голову взорвали – человек два месяца в футбол не играл»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отказался комментировать информацию о желании «Милана» заполучить полузащитника Хвичу Кварацхелию.

    «Вы знаете, больше ничего по этому футболисту мы комментировать не будем. До того момента, когда что-то произойдет.

    Вы все, журналисты, звоните, ему голову взорвали – в итоге человек два месяца в футбол не играл», – сказал Яровинский.

    • В текущем сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

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    Источник: Eurostavka

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