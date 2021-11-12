«Милан» не утратил интерес к Кварацхелии

«Милан» до сих пор входит в число претендентов на полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

По информации Calciomercato, итальянский клуб, несмотря на неудачу в переговорах о трансфере грузина прошлым летом, не утратил к нему интерес.

Несколько месяцев назад «Милан» отказался платить 18-20 миллионов евро за футболиста без паспорта ЕС.