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    «Милан» не утратил интерес к Кварацхелии

    «Милан» до сих пор входит в число претендентов на полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

    По информации Calciomercato, итальянский клуб, несмотря на неудачу в переговорах о трансфере грузина прошлым летом, не утратил к нему интерес.

    Несколько месяцев назад «Милан» отказался платить 18-20 миллионов евро за футболиста без паспорта ЕС.

    • В текущем сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1866

      Ziklop 3 минуты назад

      поёт как итальянец, когда ценник упадёт в пять раз купят.

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