«Милан» не утратил интерес к Кварацхелии

«Милан» до сих пор входит в число претендентов на полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.
По информации Calciomercato, итальянский клуб, несмотря на неудачу в переговорах о трансфере грузина прошлым летом, не утратил к нему интерес.
Несколько месяцев назад «Милан» отказался платить 18-20 миллионов евро за футболиста без паспорта ЕС.
- В текущем сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: Calciomercato