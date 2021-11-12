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  • Логашов: «Не встречал игрока грязнее Хави Гарсии. Его даже судьи боялись»

Логашов: «Не встречал игрока грязнее Хави Гарсии. Его даже судьи боялись»

12 ноября 2021, 23:07
9

Бывший защитник «Ростова», «Локомотива» и других клубов Арсений Логашов рассказал об игре экс-зенитовца Хави Гарсии. На поле испанец груб.

– То есть после введения VAR игрокам обороны стало труднее?

– Конечно. Не знаешь, откуда беда придет. Приходится становиться более чистым защитником, не позволять того, что раньше. Есть же игроки, которые специально бьют по лицу на угловых: локтем куда-то заедут, коленом. У них такой стиль игры.

Помню Хави Гарсию в «Зените» – я грязнее игрока не встречал. Он реально то локтем ударит, то наступит просто так. При этом его вообще никто не трогал, даже судьи боялись, типа не видели. Кто там, Михаил Вилков судит? Все понятно, «Зенит» выиграет.

  • 34-летний Гарсия сейчас в португальской «Боавиште».
  • За «Зенит» он выступал с 2014 по 2017 год.
  • Логашов сейчас в клубе ФНЛ «Кубань».

Логашов: «Халк во время матча называл Вилкова пидором, мразью, а тот ему ничего не показал»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Кубань
Комментарии (9)
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qawzsexdr
1636782040
Нужна быстрая и короткосрочная популярность , хайпани на тему связанную с Зенитом
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Garrincha58
1636795686
кто это ещё вылез, что за чудо юдо???
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Ганнибал Лектор
1636808912
а кто такой этот логашов, чтоб так лозунгами кидаться?
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Hektor 84
1636812809
Надо было в подтрибунке по репе съездить этой Гарсии раза 3)))
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житель СПб
1636822403
Логашов от души разговорился... Думаю, были гораздо погрубее. Были даже все команды грубейшие - например, Амкар, или прежнее Динамо, были игроки в ЦСКА (вылетела из памяти фамилия этого иностранца - опорника)... А так, да, достаточно грубый игрок был.
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alp
1636829641
щетаю, логашов попросту признался, что в матчах с Гарсией не мог с ним справится... на а кер ле... где логашов и где Гарсия...
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