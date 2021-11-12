Логашов: «Не встречал игрока грязнее Хави Гарсии. Его даже судьи боялись»

Бывший защитник «Ростова», «Локомотива» и других клубов Арсений Логашов рассказал об игре экс-зенитовца Хави Гарсии. На поле испанец груб.

– То есть после введения VAR игрокам обороны стало труднее?

– Конечно. Не знаешь, откуда беда придет. Приходится становиться более чистым защитником, не позволять того, что раньше. Есть же игроки, которые специально бьют по лицу на угловых: локтем куда-то заедут, коленом. У них такой стиль игры.

Помню Хави Гарсию в «Зените» – я грязнее игрока не встречал. Он реально то локтем ударит, то наступит просто так. При этом его вообще никто не трогал, даже судьи боялись, типа не видели. Кто там, Михаил Вилков судит? Все понятно, «Зенит» выиграет.

34-летний Гарсия сейчас в португальской «Боавиште».

За «Зенит» он выступал с 2014 по 2017 год.

Логашов сейчас в клубе ФНЛ «Кубань».

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