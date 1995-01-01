«Первый канал» анонсировал матч Хорватия – Россия песней «Валера»

_ когда первый освещает матчи сборной, с результатами у нас всегда полный кАнал, судя по всему для Карпина он будет Первым, что очень символично, учитывая название источника
«Первый канал» выпустил анонс прямой трансляции заключительного матча сборной России отбора ЧМ-2022 против Хорватии. В основе ролика лежит песня певицы Афродиты «Валера».
Встречу прокомментирует Денис Казанский.
- Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.
- Матч в Сплите начнется в 17:00 по Москве.
- Чтобы выйти на ЧМ-2022, России достаточно ничьей.