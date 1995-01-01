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    «Первый канал» анонсировал матч Хорватия – Россия песней «Валера»

    «Первый канал» выпустил анонс прямой трансляции заключительного матча сборной России отбора ЧМ-2022 против Хорватии. В основе ролика лежит песня певицы Афродиты «Валера».

    Встречу прокомментирует Денис Казанский.

    • Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.
    • Матч в Сплите начнется в 17:00 по Москве.
    • Чтобы выйти на ЧМ-2022, России достаточно ничьей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Передачи Первого канала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25996

      Боцман59rus 26 минут назад

      _ когда первый освещает матчи сборной, с результатами у нас всегда полный кАнал, судя по всему для Карпина он будет Первым, что очень символично, учитывая название источника

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