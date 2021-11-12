Сборная России после игры с Кипром показала, как Смолов поет в раздевалке

Да уж лучше пусть так празднует победу , чем как Дзюба )))
Пресс-служба сборной России после отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (6:0) опубликовала кадры из раздевалки. На них запечатлено, как поет форвард Федор Смолов.
В матче с киприотами Смолов забил свой 16-й гол за сборную.
- У Смолова в нынешнем отборе 5 матчей, 2 гола, 4 результативных паса.
- Россия лидирует в группе.
- Ближайший соперник России – Хорватия (14 ноября).
Фeдор Михайлович pic.twitter.com/5KQkNICKMI— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021