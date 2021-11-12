Сборная России после игры с Кипром показала, как Смолов поет в раздевалке

Пресс-служба сборной России после отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (6:0) опубликовала кадры из раздевалки. На них запечатлено, как поет форвард Федор Смолов.

В матче с киприотами Смолов забил свой 16-й гол за сборную.