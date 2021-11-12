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    Сборная России после игры с Кипром показала, как Смолов поет в раздевалке

    Пресс-служба сборной России после отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (6:0) опубликовала кадры из раздевалки. На них запечатлено, как поет форвард Федор Смолов.

    В матче с киприотами Смолов забил свой 16-й гол за сборную.

    • У Смолова в нынешнем отборе 5 матчей, 2 гола, 4 результативных паса.
    • Россия лидирует в группе.
    • Ближайший соперник России – Хорватия (14 ноября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14191

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Да уж лучше пусть так празднует победу , чем как Дзюба )))

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