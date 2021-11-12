Сборная России – Оксимирону: «Спасибо, что не дропнул альбом в день игры»

Сборная России отреагировала на выход нового альбома рэпера Оксимирона «Смутное время».

«Магия чисел. Россия забивает 6 голов, Оксимирон впервые за 6 лет выпускает релиз.

P.S. Спасибо, что не дропнул в день игры», – написала пресс-служба сборной в твиттере.

Ранее в комментариях к клипу «Кто убил Марка?» на ютубе сборная России попросила Оксимирона не выпускать альбом в день матча сборной.