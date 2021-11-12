Сборная России – Оксимирону: «Спасибо, что не дропнул альбом в день игры»

Сборная России отреагировала на выход нового альбома рэпера Оксимирона «Смутное время».
«Магия чисел. Россия забивает 6 голов, Оксимирон впервые за 6 лет выпускает релиз.
P.S. Спасибо, что не дропнул в день игры», – написала пресс-служба сборной в твиттере.
Ранее в комментариях к клипу «Кто убил Марка?» на ютубе сборная России попросила Оксимирона не выпускать альбом в день матча сборной.
- В воскресенье, 14 ноября, Россия сыграет с Хорватией.
- Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
- Для выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть.
Источник: твиттер сборной России