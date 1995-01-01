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    Сборная России – Оксимирону: «Спасибо, что не дропнул альбом в день игры»

    Сборная России отреагировала на выход нового альбома рэпера Оксимирона «Смутное время».

    «Магия чисел. Россия забивает 6 голов, Оксимирон впервые за 6 лет выпускает релиз.

    P.S. Спасибо, что не дропнул в день игры», – написала пресс-служба сборной в твиттере.

    Ранее в комментариях к клипу «Кто убил Марка?» на ютубе сборная России попросила Оксимирона не выпускать альбом в день матча сборной.

    • В воскресенье, 14 ноября, Россия сыграет с Хорватией.
    • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
    • Для выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4815

      Виталий Орехов 9 минут назад

      Вообще ни х.я не понял о ком это и о чем это!

      0
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      Рейтинг: +9846

      knikos 15 минут назад

      Что это было и кто это ?

      1
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      Рейтинг: +2006

      Блямба 41 минуту назад

      Почтенные старцы Ордена Бомбардира ,путая розы и плащи, судорожно сбились в кучу у двери с непонятной надписью ЕХИТ..
      Позади них ,в красно-белом плаще с сине-бело-голубым подбоем зловеще хохотал Деррик.
      Наступала эпоха Святого Делирия..

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      Рейтинг: +3489

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Зря Мирон 6 лет назад назвал героя "Горгорода" Марком. Назвал бы Стасом - сейчас для сборной было бы актуально. "Кто убил Стаса".

      1
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      Рейтинг: +26002

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Кто хоть это ?

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      Рейтинг: +529

      Sanches65 1 час назад

      В сборной России должен быть хотя бы один человек владеющий русским языком.

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      Рейтинг: +172

      Боратти 2 часа назад

      А почему не подождал до понедельника со своим альбомом? Короче, если в Хорватам проиграем, понятно кого винить! Гы-гы-гы!

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