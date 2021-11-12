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  • Сборная России – Оксимирону: «Спасибо, что не дропнул альбом в день игры»

Сборная России – Оксимирону: «Спасибо, что не дропнул альбом в день игры»

12 ноября 2021, 12:58
7

Сборная России отреагировала на выход нового альбома рэпера Оксимирона «Смутное время».

«Магия чисел. Россия забивает 6 голов, Оксимирон впервые за 6 лет выпускает релиз.

P.S. Спасибо, что не дропнул в день игры», – написала пресс-служба сборной в твиттере.

Ранее в комментариях к клипу «Кто убил Марка?» на ютубе сборная России попросила Оксимирона не выпускать альбом в день матча сборной.

  • В воскресенье, 14 ноября, Россия сыграет с Хорватией.
  • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
  • Для выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть.

Источник: твиттер сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (7)
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Sanches65
1636712806
В сборной России должен быть хотя бы один человек владеющий русским языком.
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Черкизовский Кот
1636714178
Зря Мирон 6 лет назад назвал героя "Горгорода" Марком. Назвал бы Стасом - сейчас для сборной было бы актуально. "Кто убил Стаса".
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Блямба
1636717367
Почтенные старцы Ордена Бомбардира ,путая розы и плащи, судорожно сбились в кучу у двери с непонятной надписью ЕХИТ.. Позади них ,в красно-белом плаще с сине-бело-голубым подбоем зловеще хохотал Деррик. Наступала эпоха Святого Делирия..
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knikos
1636718923
Что это было и кто это ?
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Axe111
1636730073
О Боже
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Hektor 84
1636737886
А это кто??? Аксимрон мля язык сломаешь)))
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