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  • Главные новости дня. Россия разгромила Кипр в отборе ЧМ-2022, Джеррард возглавил «Астон Виллу»

Главные новости дня. Россия разгромила Кипр в отборе ЧМ-2022, Джеррард возглавил «Астон Виллу»

12 ноября 2021, 00:24
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Источник: «Бомбардир»
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1636686762
Хорваты выглядели увереннее, посмотрим,поглядим на сколько наши готовы к ним.
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