Главные новости дня. Россия разгромила Кипр в отборе ЧМ-2022, Джеррард возглавил «Астон Виллу»

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Агент Витории прилетит в Москву для обсуждения расторжения контракта со «Спартаком»

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ЦСКА интересуется вингером «Ньюкасла» Мерфи. Английский клуб хочет отдать его в аренду

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УЕФА отклонил протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Смолов поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной России

Отбор ЧМ-2022. Россия забила шесть голов Кипру и укрепила лидерство в группе

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