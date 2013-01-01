Смолов поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной России

Так вот, почему Дзюба ещё всплывает в контексте сборной! Один гол нужен, чтобы лучшим бомбардиром стать - а тут раз и назначение именно Карпина, некогда антагониста его "великой" карьеры. А теперь пока Карпин у руля дверь туда закрыта, а он будет долгое время тренировать (надеюсь), а Дзюба не молодеет и пользу приносит эпизодически, так что скорее всего не удастся обогнать Кержакова!
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил в матче девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.
Для 31-летнего футболиста это 16-й гол в составе национальной команды.
Смолов поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, обогнав Дмитрия Сычева (15).
Впереди него только Андрей Аршавин (17), Валерий Карпин (17), Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26), Артем Дзюба (30) и Александр Кержаков (30).