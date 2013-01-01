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    Смолов поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной России

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил в матче девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

    Для 31-летнего футболиста это 16-й гол в составе национальной команды.

    Смолов поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, обогнав Дмитрия Сычева (15).

    Впереди него только Андрей Аршавин (17), Валерий Карпин (17), Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26), Артем Дзюба (30) и Александр Кержаков (30).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии13
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      Рейтинг: +719

      ARSteven89 12 минут назад

      Так вот, почему Дзюба ещё всплывает в контексте сборной! Один гол нужен, чтобы лучшим бомбардиром стать - а тут раз и назначение именно Карпина, некогда антагониста его "великой" карьеры. А теперь пока Карпин у руля дверь туда закрыта, а он будет долгое время тренировать (надеюсь), а Дзюба не молодеет и пользу приносит эпизодически, так что скорее всего не удастся обогнать Кержакова!

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      Рейтинг: +307

      egor tikhonov 37 минут назад

      Малорик Федька! Главное,чтоб тоже дро..ть напоказ не начал)))

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      Рейтинг: +91137

      zigbert 57 минут назад

      Пятое место ему реально светит.

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      Рейтинг: +14904

      Garrincha58 1 час назад

      смешно смотреть на список наших бомбардиров

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      Рейтинг: +360

      Soccerdealer63 1 час назад

      У Роналду за сборную 115 голов... ПОКА СТО ПЯТНАДЦАТЬ)))
      В чём там у нас деда пу собирался в середине нулевых, когда нефть была ОТ БОГА, догонять Португалию?))

      0
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      Рейтинг: +4080

      mopecekca 1 час назад

      Федя, ты должен обогнать отказника!

      5
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      Рейтинг: +11045

      Cleaner > mopecekca 1 час назад

      Ничего, что Феде 32 скоро?

      1
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      Рейтинг: +4080

      mopecekca > Cleaner 1 час назад

      Чудеса случаются)

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      Рейтинг: +11045

      Cleaner > mopecekca 40 минут назад

      Нет. Это не тот случай. Чудо уже то, что Смолов все еще в сборной.

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      Рейтинг: +9356

      Fusballer 1 час назад

      Желаю догнать и перегнать Кержа)))

      2
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      Рейтинг: +12652

      Hektor 84 1 час назад

      Давай Федя! Игр еще много будет, фифа новые турниры придумывает. Надо дрочера подвинуть и бил, бью и буду бить .... по воробьям.

      7
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      Рейтинг: +11045

      Cleaner > Hektor 84 1 час назад

      Вы Смолову в паспорт посмотрите. На год рождения...

      1
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      Рейтинг: +215

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Если так продолжит играть в тройку может войти

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