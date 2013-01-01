Смолов поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров сборной России

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил в матче девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

Для 31-летнего футболиста это 16-й гол в составе национальной команды.

Смолов поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, обогнав Дмитрия Сычева (15).

Впереди него только Андрей Аршавин (17), Валерий Карпин (17), Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26), Артем Дзюба (30) и Александр Кержаков (30).