Жиго хочет покинуть «Спартак» зимой

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассчитывает сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Metaratings, француз не хочет играть в РПЛ до лета, однако его мнение может изменить существенное повышение зарплаты. В таком случае 28-летний футболист продлит контракт с московским клубом.
Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.
- В текущем сезоне Жиго забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах за «Спартак».
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: Metaratings