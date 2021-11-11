Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жиго хочет покинуть «Спартак» зимой

11 ноября 2021, 11:18
21

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассчитывает сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Metaratings, француз не хочет играть в РПЛ до лета, однако его мнение может изменить существенное повышение зарплаты. В таком случае 28-летний футболист продлит контракт с московским клубом.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.

  • В текущем сезоне Жиго забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах за «Спартак».
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1636618971
Ну что ж , наверное время пришло , для Спартака конечно потеря , так как наврятли купят замену ,,,
Ответить
серега кашин
1636619455
продать за достойные деньги и все, а зп больше 3 лямов в европе ему не дадут, он просто хочет контракт сладкий выбить
Ответить
Persona_non_Grata
1636619799
Эту "новость" мусолят уже наверное год .
Ответить
raritet
1636623205
Пожалуй это лучший защитник Спартака.
Ответить
САДЫЧОК
1636623595
Нужно было ещё летом ! Толку , от него Ноль !
Ответить
NewLife
1636625957
Хороший защитник, но таких в мире полно. Если хочет уходить, скатертью дорога. Проблема в том, что бездарное спортивное руководство Спартака еще долго не сможет найти хотя бы равноценную замену, ведь игроки, на которых повсюду есть спрос, не горят желанием играть в РПЛ, где чемпиона определяют в кабинетах.
Ответить
alefreddy
1636630328
неплохой защитник но надо более сильного.Даже Кофрие в разрушении сильнее
Ответить
Vitaga
1636708987
видно что в Спартаке из за чехарды в руководстве не совсем комфортная нервная обстановка которая в определенной степени напрягает игроков и отвлекает от работы. отсюда у многих появляется желание покинуть клуб. удерживают лишь высокие зарплаты. Жиго - неплохой игрок и его уход будет потерей. с другой стороны играть сейчас за Спартак - потеря времени которое у футболистов и так ограничено....возраст
Ответить
Главные новости
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
6
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
6
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
9
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
25
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Все новости
Все новости
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
4
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
2
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
25
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
18
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
11
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+