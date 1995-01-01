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    Жиго хочет покинуть «Спартак» зимой

    Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассчитывает сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации Metaratings, француз не хочет играть в РПЛ до лета, однако его мнение может изменить существенное повышение зарплаты. В таком случае 28-летний футболист продлит контракт с московским клубом.

    Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.

    • В текущем сезоне Жиго забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах за «Спартак».
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8368

      САДЫЧОК 15 минут назад

      Нужно было ещё летом ! Толку , от него Ноль !

      0
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ 18 минут назад

      Все бегут из срамтака как от холеры. Понаберут же неликвид. Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +8175

      "supermax" > ПалкоВводецъ 9 минут назад

      если Жиго нелеквид, то что тогда ты такое

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3421

      raritet 22 минуты назад

      Пожалуй это лучший защитник Спартака.

      1
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      Рейтинг: +11024

      Cleaner 59 минут назад

      Жиго, потряси Федуна хорошенько. Он богатенький буратино. Без титулов, так хоть с деньгами будешь...)

      1
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      Рейтинг: +14165

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Эту "новость" мусолят уже наверное год .

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      Рейтинг: +6590

      серега кашин 1 час назад

      продать за достойные деньги и все, а зп больше 3 лямов в европе ему не дадут, он просто хочет контракт сладкий выбить

      1
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      Рейтинг: +11024

      Cleaner > серега кашин 49 минут назад

      По любому должен в ДВА раза больше получать ,чем Дельфин. Подписав такой длинный и жирный контракт с Соболевым, Федун сам себя подставил. Теперь ВСЕ нормальные игроки согласятся играть за Спартак только за большую сумму, чем у Соболя. В разЫ большую.

      0
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      Рейтинг: +24195

      slavutiq70 1 час назад

      Ну что ж , наверное время пришло , для Спартака конечно потеря , так как наврятли купят замену ,,,

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      Рейтинг: +22585

      vladimir-7 > slavutiq70 1 час назад

      Сам спартак писал, что замена есть и это Маслов, Рассказов, Кутепов, так что надо отпускать, а то лишат Жиго родительских прав.

      1
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      Рейтинг: +4540

      rash1959 > vladimir-7 25 минут назад

      Радует, что тебе замены нет , ... в психушке.

      2
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      Рейтинг: +22585

      vladimir-7 > rash1959 6 минут назад

      Правильно, там все места тобой и такими как ты заняты.

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