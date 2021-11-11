Жиго хочет покинуть «Спартак» зимой

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассчитывает сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Metaratings, француз не хочет играть в РПЛ до лета, однако его мнение может изменить существенное повышение зарплаты. В таком случае 28-летний футболист продлит контракт с московским клубом.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.