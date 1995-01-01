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    УЕФА отклонил протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

    УЕФА рассмотрел обращение «Галатасарая», направленное по итогам игры четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива».

    Стамбульский клуб подал протест в связи с тем, что арбитр Сандро Шерер в концовке матча дважды показал желтую карточку Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

    «Галатасарай» требовал либо присудить им победу, либо назначить переигровку. В УЕФА посчитали требования турков необоснованными.

    • Встреча завершилась ничьей 1:1.
    • Судья допустил ошибку с Живоглядовым на 93-й минуте.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +377

      semm 19 минут назад

      не в УЕФА нужно было туркам обращаться, а в ЕСПЧ или в Голландию - там действительно всех по-правде судят. Эх, Галота"сарай" :-(

      0
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      Рейтинг: +12602

      Hektor 84 41 минуту назад

      А зря! Лучше бы назначили переигровку. И паровозы уверен нагнули бы турков!!!

      1
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      Рейтинг: +2575

      Красногорск_Фан 46 минут назад

      Спасли турков от позора в переигровке

      3
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