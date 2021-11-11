УЕФА отклонил протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

УЕФА рассмотрел обращение «Галатасарая», направленное по итогам игры четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива».
Стамбульский клуб подал протест в связи с тем, что арбитр Сандро Шерер в концовке матча дважды показал желтую карточку Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.
«Галатасарай» требовал либо присудить им победу, либо назначить переигровку. В УЕФА посчитали требования турков необоснованными.
- Встреча завершилась ничьей 1:1.
- Судья допустил ошибку с Живоглядовым на 93-й минуте.
Источник: Официальный сайт УЕФА