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  • УЕФА отклонил протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

УЕФА отклонил протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

11 ноября 2021, 20:28
8

УЕФА рассмотрел обращение «Галатасарая», направленное по итогам игры четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива».

Стамбульский клуб подал протест в связи с тем, что арбитр Сандро Шерер в концовке матча дважды показал желтую карточку Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

«Галатасарай» требовал либо присудить им победу, либо назначить переигровку. В УЕФА посчитали требования турков необоснованными.

  • Встреча завершилась ничьей 1:1.
  • Судья допустил ошибку с Живоглядовым на 93-й минуте.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Галатасарай Локомотив
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1636652081
Спасли турков от позора в переигровке
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Hektor 84
1636652377
А зря! Лучше бы назначили переигровку. И паровозы уверен нагнули бы турков!!!
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semm
1636653698
не в УЕФА нужно было туркам обращаться, а в ЕСПЧ или в Голландию - там действительно всех по-правде судят. Эх, Галота"сарай" :-(
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portero
1636657480
У турков нет связей в УЕФА.
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серега кашин
1636661433
что и следовало ожидать
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Дядя Серёжа
1636680247
Помнится Спартак переигрывал с кем-то из-за размеров ворот и разгромил в повторе. Дали бы Локомотиву шанс, чего толку от 1:1
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zigbert
1636734522
Справедливость восторжествовала. По игре Локомотив все таки выглядел лучше и ничья туркам за благо.
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Форвард 79
1637204186
Все правильно сделали! Если б назначали переигровку сейчас, то в дальнейшем каждый второй матч переигрыватся будет, то пеналь даже с вар прозевали, то аут не от туда выкинули и т д
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