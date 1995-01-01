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    Смолов сделал 5 голевых действий в 5 матчах за сборную при Карпине

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отдал результативную передачу на Александра Ерохина в матче девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

    Для 31-летнего футболиста это пятое голевое действие в составе национальной команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

    В активе Смолова один забитый мяч и четыре ассиста в пяти играх.

    • Кипр – Россия – 0:2 (2 ассиста);
    • Россия – Мальта – 2:0 (1 гол);
    • Россия – Словакия – 1:0 (нет);
    • Словения – Россия – 1:2 (1 ассист);
    • Россия – Кипр – 1:0, перерыв (1 ассист).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      SpartakMoskwa 20 минут назад

      А что сделал Заболотный что его постоянно выпускают?? Лучше уже Агаларова или Сергеева выпускать вместо бревна болотного!!А Федя при Карпине хороший ход набрал

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