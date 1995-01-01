Смолов сделал 5 голевых действий в 5 матчах за сборную при Карпине

А что сделал Заболотный что его постоянно выпускают?? Лучше уже Агаларова или Сергеева выпускать вместо бревна болотного!!А Федя при Карпине хороший ход набрал
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отдал результативную передачу на Александра Ерохина в матче девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.
Для 31-летнего футболиста это пятое голевое действие в составе национальной команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
В активе Смолова один забитый мяч и четыре ассиста в пяти играх.