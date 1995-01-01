Смолов сделал 5 голевых действий в 5 матчах за сборную при Карпине

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отдал результативную передачу на Александра Ерохина в матче девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

Для 31-летнего футболиста это пятое голевое действие в составе национальной команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

В активе Смолова один забитый мяч и четыре ассиста в пяти играх.