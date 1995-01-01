Ерохин забил сборной Кипра на четвертой минуте матча

Карпин очень нервничает... Оно и понятно: у него СЕГОДНЯ решающий матч! Если сльёт хорватам, его поймут.. А Кипр, по идее, надо бы рвать... НО С ТАКОЙ ИГРОЙ ХОРВАТЫ НАС ТОЧНО ПОРВУТ!
У Кипра физика ЗАМЕТНО ПОХУЖЕ...Видно, что НЕ ПРОФИ))) Поле основной работы поигрывают))) А так...класс, почти , одинаков!))
Сборная России быстро открыла счет в игре девятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.
На четвертой минуте встречи отличился полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
- Россия принимает Кипр в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.