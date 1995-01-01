Ерохин забил сборной Кипра на четвертой минуте матча

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +359

      Soccerdealer63 30 минут назад

      Карпин очень нервничает... Оно и понятно: у него СЕГОДНЯ решающий матч! Если сльёт хорватам, его поймут.. А Кипр, по идее, надо бы рвать... НО С ТАКОЙ ИГРОЙ ХОРВАТЫ НАС ТОЧНО ПОРВУТ!
      У Кипра физика ЗАМЕТНО ПОХУЖЕ...Видно, что НЕ ПРОФИ))) Поле основной работы поигрывают))) А так...класс, почти , одинаков!))

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