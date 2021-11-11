Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

Наше дело красное, мы победим!..)
Пресс-служба сборной России сообщила, в форме какого цвета футболисты выйдут на матч девятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.
Для полевых игроков выбран красный комплект, для вратаря – зеленый.
- Россия примет Кипр сегодня в Санкт-Петербурге в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
С Кипром – в красном #РоссияКипр pic.twitter.com/5MdWjDhbac— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021