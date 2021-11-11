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    Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

    Пресс-служба сборной России сообщила, в форме какого цвета футболисты выйдут на матч девятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.

    Для полевых игроков выбран красный комплект, для вратаря – зеленый.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11043

      Cleaner 1 час назад

      Наше дело красное, мы победим!..)

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