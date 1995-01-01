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    Головин: «Буду готов сыграть 90 минут с Кипром. Я уже в хорошем тонусе»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем функциональном состоянии в преддверии матча девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

    «Думаю, буду точно готов сыграть 90 минут. После травмы уже провел три игры. Понятно, что не по 90 минут, но я уже в хорошем тонусе нахожусь.

    Капитанство? На самом деле не знаю, буду или нет, но я думаю, что готов. Думаю, любой игрок в нашей команде готов к этому, поэтому это только положительный момент», – сказал Головин.

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    • Россия примет Кипр сегодня в Санкт-Петербурге в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9198

      Fusballer 14 минут назад

      С возвращением, Саня! Сегодня нужна только победа!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -160

      СуперПАВ9 14 минут назад

      Играй лучше с хорватами

      0
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