Головин: «Буду готов сыграть 90 минут с Кипром. Я уже в хорошем тонусе»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем функциональном состоянии в преддверии матча девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

«Думаю, буду точно готов сыграть 90 минут. После травмы уже провел три игры. Понятно, что не по 90 минут, но я уже в хорошем тонусе нахожусь.

Капитанство? На самом деле не знаю, буду или нет, но я думаю, что готов. Думаю, любой игрок в нашей команде готов к этому, поэтому это только положительный момент», – сказал Головин.