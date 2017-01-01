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    Sport.es: зарплата Дембеле по новому контракту с «Барсой» будет зависеть от игрового времени

    «Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Усманом Дембеле на особых условиях.

    По информации Sport.es, каталонский клуб хочет, чтобы значимую часть контракта занимали бонусы, основанные на игровых минутах 24-летнего француза.

    Таким образом, зарплата Дембеле по новому соглашению будет напрямую зависеть от числа проведенных матчей. Если Усману удастся активировать все бонусы, он сможет получать даже больше, чем сейчас.

    • Неделю назад Дембеле вышел на поле впервые с июня и получил очередную травму.
    • По информации AS, француз пропустит 3-4 недели из-за повреждения задней поверхности бедра.
    • В 2017 году «Барселона» заплатила «Боруссии» Д за Дембеле 135 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Demgel 26 минут назад

      Жаль парня. талантливый но стеклянный. Не знаю сколько он рубит в Барсе но если прилично то такое соглашение прям в точку.

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