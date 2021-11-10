Sport.es: зарплата Дембеле по новому контракту с «Барсой» будет зависеть от игрового времени

«Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Усманом Дембеле на особых условиях.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет, чтобы значимую часть контракта занимали бонусы, основанные на игровых минутах 24-летнего француза.

Таким образом, зарплата Дембеле по новому соглашению будет напрямую зависеть от числа проведенных матчей. Если Усману удастся активировать все бонусы, он сможет получать даже больше, чем сейчас.

Неделю назад Дембеле вышел на поле впервые с июня и получил очередную травму.

По информации AS, француз пропустит 3-4 недели из-за повреждения задней поверхности бедра.

В 2017 году «Барселона» заплатила «Боруссии» Д за Дембеле 135 миллионов евро.

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