Sport.es: зарплата Дембеле по новому контракту с «Барсой» будет зависеть от игрового времени

«Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Усманом Дембеле на особых условиях.
По информации Sport.es, каталонский клуб хочет, чтобы значимую часть контракта занимали бонусы, основанные на игровых минутах 24-летнего француза.
Таким образом, зарплата Дембеле по новому соглашению будет напрямую зависеть от числа проведенных матчей. Если Усману удастся активировать все бонусы, он сможет получать даже больше, чем сейчас.
- Неделю назад Дембеле вышел на поле впервые с июня и получил очередную травму.
- По информации AS, француз пропустит 3-4 недели из-за повреждения задней поверхности бедра.
- В 2017 году «Барселона» заплатила «Боруссии» Д за Дембеле 135 миллионов евро.
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Источник: Sport.es