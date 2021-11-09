«РБ-Спорт»: «Спартак» не предлагал Кутепову продлить контракт. Агент ищет ему новый клуб

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может покинуть столичный клуб в зимнее трансферное окно.
По информации «РБ-Спорт», «Спартак» не предлагал футболисту продлить истекающий летом контракт.
Агент Кутепова уже ищет новый клуб для своего клиента. 28-летний защитник рассмотрит предложения от других команд зимой.
- Футболист выступает за «Спартак» с 2012 года.
- В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
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Источник: «РБ-Спорт»