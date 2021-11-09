«РБ-Спорт»: «Спартак» не предлагал Кутепову продлить контракт. Агент ищет ему новый клуб

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может покинуть столичный клуб в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ-Спорт», «Спартак» не предлагал футболисту продлить истекающий летом контракт.

Агент Кутепова уже ищет новый клуб для своего клиента. 28-летний защитник рассмотрит предложения от других команд зимой.

Футболист выступает за «Спартак» с 2012 года.

В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.

Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Кутепов: «Хочу чаще играть в старте «Спартака». Я не проиграл еще ни одного дерби»

Кутепов: «Я сам просил играть за «Спартак-2», мне нужна практика»