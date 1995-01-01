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    «РБ-Спорт»: «Спартак» не предлагал Кутепову продлить контракт. Агент ищет ему новый клуб

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов может покинуть столичный клуб в зимнее трансферное окно.

    По информации «РБ-Спорт», «Спартак» не предлагал футболисту продлить истекающий летом контракт.

    Агент Кутепова уже ищет новый клуб для своего клиента. 28-летний защитник рассмотрит предложения от других команд зимой.

    • Футболист выступает за «Спартак» с 2012 года.
    • В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5493

      sochi-2013 1 минуту назад

      По-моему, не худший персонаж в Спартаке. Ему прическу сменить, и хоть сейчас ... ну, если не в бундеслигу, то в Зенит уж точно.

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      Рейтинг: +22526

      vladimir-7 7 минут назад

      Агентам Кутепова и Гогуа надо объединиться и с фонариком вместе искать новые клубы.

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      Рейтинг: +10643

      BRO_football 10 минут назад

      Кутепов не нужен. У него появилась достойная замена, который косячит ещё больше - Рассказов.

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