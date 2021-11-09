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  • «РБ-Спорт»: «Спартак» не предлагал Кутепову продлить контракт. Агент ищет ему новый клуб

«РБ-Спорт»: «Спартак» не предлагал Кутепову продлить контракт. Агент ищет ему новый клуб

9 ноября 2021, 19:25
16

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может покинуть столичный клуб в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ-Спорт», «Спартак» не предлагал футболисту продлить истекающий летом контракт.

Агент Кутепова уже ищет новый клуб для своего клиента. 28-летний защитник рассмотрит предложения от других команд зимой.

  • Футболист выступает за «Спартак» с 2012 года.
  • В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Кутепов: «Хочу чаще играть в старте «Спартака». Я не проиграл еще ни одного дерби»

Кутепов: «Я сам просил играть за «Спартак-2», мне нужна практика»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (16)
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BRO_football
1636475925
Кутепов не нужен. У него появилась достойная замена, который косячит ещё больше - Рассказов.
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vladimir-7
1636476058
Агентам Кутепова и Гогуа надо объединиться и с фонариком вместе искать новые клубы.
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sochi-2013
1636476452
По-моему, не худший персонаж в Спартаке. Ему прическу сменить, и хоть сейчас ... ну, если не в бундеслигу, то в Зенит уж точно.
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R_a_i_n
1636476724
за ним Рассказова, Ломовицкого для начала
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oyabun
1636476859
Давно пора сплавить!
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Бухбух
1636478457
В РПЛ Кутепов может трудоустроиться только в клубы, борющиеся за выживание, и то благодаря паспорту.
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Hektor 84
1636478555
Та пусть валит! Толку 0 от этого ЗМС. Некоторые пишут типо на ЧМ хорошо играл в паре с Игнашевичем. Смешно читать такие комменты. Надо посмотреть в матчах с какими колхозами они себя проявили. Зато Уругвай, Испания и Хорватия возили нашу оборону изрядно. И просто повезло что не накидали больше голов.
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JTherry
1636479271
Ку..?(
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Кузьмич на трибуне
1636480670
В Спартаке сегодня ни один защитник не сможет играть. Средняя линия уходит в поддержку нападения(вся уходит), один не точный пас, перехват мяча, и защитники виноваты. Так было с Зенитом 7 раз. В Спартаке слишком большой разрыв между защитой и остальными игроками. 3 защитника не могут остановить 4-5 игроков нападения. В последней игре с Лестером такого разрыва не было, поэтому и защита смотрелась уверенно.
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alefreddy
1636484245
нужно вместо его найти более сильного защитника
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