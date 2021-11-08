Кутепов: «Хочу чаще играть в старте «Спартака». Я не проиграл еще ни одного дерби»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился эмоциями после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.
– Жиго получил повреждение на разминке. Тренерский штаб сразу сказал, что в старте выходишь именно ты?
– У меня было буквально пять минут на разминку, пришлось все делать в ускоренном темпе, быстро переодеваться и выходить на поле. Но такие ситуации тоже бывают.
– У тебя отличная статистика в дерби. «Спартак» с тобой в составе ни разу не проиграл московским командам?
– Если мне не изменяет память, то да. Ни одного дерби я еще не проиграл.
– Что произошло в эпизоде с пропущенным голом?
– Наверное, надо повнимательнее посмотреть повтор. «Локомотив» провел хорошую атаку по нашему правому флангу.
Считаю, передача была замечательная – для нас не очень, но если смотреть с точки зрения техники, игрок «Локомотива» выполнил ее идеально, нападающему осталось только подставить ногу. Хорошо, что мы собрались и потом исправили ситуацию.
– Несмотря на игру в меньшинстве, второй тайм получился даже более эмоциональным.
– Потому что «Локомотив», учитывая большую численность, должен был идти вперед и забивать второй, но мы, несмотря на все это, тоже хотели выиграть. У нас получилось отыграться, могли забить еще, были моменты.
Второй тайм получился более эмоциональным. Обе команды хотели победить.
– Ты давно не проводил полный матч. Полностью ли доволен собой?
– Я доволен, самочувствие хорошее, все хорошо, провел целый матч, я счастлив. Но хотелось бы, конечно, почаще играть в стартовом составе.
- Кутепов провел первый полный матч в РПЛ в этом сезоне.
- «Спартак» играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Руслана Литвинова.
- Красно-белые остались на 9-м месте в РПЛ.