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  • Кутепов: «Хочу чаще играть в старте «Спартака». Я не проиграл еще ни одного дерби»

Кутепов: «Хочу чаще играть в старте «Спартака». Я не проиграл еще ни одного дерби»

8 ноября 2021, 18:18
9

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился эмоциями после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

– Жиго получил повреждение на разминке. Тренерский штаб сразу сказал, что в старте выходишь именно ты?

– У меня было буквально пять минут на разминку, пришлось все делать в ускоренном темпе, быстро переодеваться и выходить на поле. Но такие ситуации тоже бывают.

– У тебя отличная статистика в дерби. «Спартак» с тобой в составе ни разу не проиграл московским командам?

– Если мне не изменяет память, то да. Ни одного дерби я еще не проиграл.

– Что произошло в эпизоде с пропущенным голом?

– Наверное, надо повнимательнее посмотреть повтор. «Локомотив» провел хорошую атаку по нашему правому флангу.

Считаю, передача была замечательная – для нас не очень, но если смотреть с точки зрения техники, игрок «Локомотива» выполнил ее идеально, нападающему осталось только подставить ногу. Хорошо, что мы собрались и потом исправили ситуацию.

– Несмотря на игру в меньшинстве, второй тайм получился даже более эмоциональным.

– Потому что «Локомотив», учитывая большую численность, должен был идти вперед и забивать второй, но мы, несмотря на все это, тоже хотели выиграть. У нас получилось отыграться, могли забить еще, были моменты.

Второй тайм получился более эмоциональным. Обе команды хотели победить.

– Ты давно не проводил полный матч. Полностью ли доволен собой?

– Я доволен, самочувствие хорошее, все хорошо, провел целый матч, я счастлив. Но хотелось бы, конечно, почаще играть в стартовом составе.

  • Кутепов провел первый полный матч в РПЛ в этом сезоне.
  • «Спартак» играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Руслана Литвинова.
  • Красно-белые остались на 9-м месте в РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (9)
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maygli
1636385253
Отыграл нормально, но нет стабильности, а значит уверенности нет, что в следующей игре не накосячит.
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maygli
1636385392
Может действительно выпускать его только на дерби?
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Axe111
1636386180
)))
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IVANRUS777
1636396132
Головка от ..Я с зализанным причесоном. Не проиграл он. А в то время, что ты сидел на скамейки, значит не ощущал себя частью команды?! Зарплату тоже ему нужно только за те матчи, что его выпускали на поле платить. Бесят такие с завышенной самооценкой. Отсюда и кроется отсутствие командного духа. Нужно избавляться от него, как можно скорее.
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serglider
1636402632
Один из плеяды спартаковских недофутболистов, получающих нехилую зарплату и упорно не желающих расти в профессиональном плане! Дерби он не проиграл... Большой вопрос, а в скольких дерби он играл?
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