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    Кутепов: «Хочу чаще играть в старте «Спартака». Я не проиграл еще ни одного дерби»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился эмоциями после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

    – Жиго получил повреждение на разминке. Тренерский штаб сразу сказал, что в старте выходишь именно ты?

    – У меня было буквально пять минут на разминку, пришлось все делать в ускоренном темпе, быстро переодеваться и выходить на поле. Но такие ситуации тоже бывают.

    – У тебя отличная статистика в дерби. «Спартак» с тобой в составе ни разу не проиграл московским командам?

    – Если мне не изменяет память, то да. Ни одного дерби я еще не проиграл.

    – Что произошло в эпизоде с пропущенным голом?

    – Наверное, надо повнимательнее посмотреть повтор. «Локомотив» провел хорошую атаку по нашему правому флангу.

    Считаю, передача была замечательная – для нас не очень, но если смотреть с точки зрения техники, игрок «Локомотива» выполнил ее идеально, нападающему осталось только подставить ногу. Хорошо, что мы собрались и потом исправили ситуацию.

    – Несмотря на игру в меньшинстве, второй тайм получился даже более эмоциональным.

    – Потому что «Локомотив», учитывая большую численность, должен был идти вперед и забивать второй, но мы, несмотря на все это, тоже хотели выиграть. У нас получилось отыграться, могли забить еще, были моменты.

    Второй тайм получился более эмоциональным. Обе команды хотели победить.

    – Ты давно не проводил полный матч. Полностью ли доволен собой?

    – Я доволен, самочувствие хорошее, все хорошо, провел целый матч, я счастлив. Но хотелось бы, конечно, почаще играть в стартовом составе.

    • Кутепов провел первый полный матч в РПЛ в этом сезоне.
    • «Спартак» играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Руслана Литвинова.
    • Красно-белые остались на 9-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1380

      IVANRUS777 12 минут назад

      Головка от ..Я с зализанным причесоном. Не проиграл он. А в то время, что ты сидел на скамейки, значит не ощущал себя частью команды?! Зарплату тоже ему нужно только за те матчи, что его выпускали на поле платить. Бесят такие с завышенной самооценкой. Отсюда и кроется отсутствие командного духа. Нужно избавляться от него, как можно скорее.

      1
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      Рейтинг: +3263

      Axe111 2 часа назад

      )))

      1
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      Рейтинг: +5392

      maygli 3 часа назад

      Может действительно выпускать его только на дерби?

      1
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      Рейтинг: +5392

      maygli 3 часа назад

      Отыграл нормально, но нет стабильности, а значит уверенности нет, что в следующей игре не накосячит.

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